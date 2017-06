Plzeň očima Veroniky Koko Kokešové

Plzeň - Na pět otázek odpovídá foodblogerka Veronika Koko Kokešová.

Veronika Kokešová začínala svoji kuchařskou kariéru tím, že chodila do restaurací, ochutnávala různá jídla a následně se je snažila napodobit doma. Celý postup si natáčela a videa umisťovala na internet. To ostatně dělá mimo jiné i dnes. Foto: nakladatelství Smart Press

Veronika Koko Kokešová je uznávaná česká foodblogerka. Narodila se v Plzni, ale na vysokou školu odešla do Prahy, kde zůstala dodnes. Založila si svůj pořad, ve kterém napodobuje jídla z restaurací. Vyhrála Křišťálovou lupu, blogerku roku a vydala vlastní kuchařku. Na víkendy se však stále vrací do rodného města, kde si prý nejlépe odpočine.

Kde chci být sama

Mám ráda parky v centru při východu a západu slunce, kdy to všude krásně voní, hýří barvami a je klid, jaký v Praze nenacházím. Pak si potutelně dojdu do Big Burgeru na cheese, zbavím se plátku rajčete bez chuti, jak jsem to dělávala vždycky, a připomenu si léta studií na gymnáziu.

Kde jsem ráda a kam bych pozvala přátele

Protože ve všední dny žiji v Praze, jsem v Plzni o víkendu nejraději na naší zahradě v Božkově, zvlášť v létě, kdy se toto místo stává hlavní kuchyní domu. Stačí jen vyvézt gril a připravit něco dobrého pro rodinu a přátele. Pokud jde o restaurace, vždy se ráda podívám do Artama, do Zlatého draka nebo do Pulcinelly.

Místo, které by se dalo vylepšit

Kasárny na Světovaru by si rozhodně zasloužily více pozornosti a intenzivnější péči o to, aby se na takovém místě konečně začalo dít něco smysluplného. Jezdím kolem až příliš často, aby mě to nechávalo chladnou. Nemyslím tím zrovna obří nákupní centrum, přestože dnes se na něco jiného peníze hledají těžko, ale dokážu si na tak pěkném místě představit potenciál pro zábavu a vyžití pro celé Slovany a okolí.

Kam chodím na kávu

Nejtěžší otázka, protože kávu příliš nepiju. Jako správná holka z Plzně mám ale velmi ráda pivo. Přiznávám, že se držím tradičních chutí, než abych experimentovala se všemožnými speciály. Ráda si zajdu na jedno (nebo dvě či tři) na Parkán nebo do Lokálu. Tam přiberu do party i utopence, gothaj s cibulí nebo dršťkovou.

Koho z Plzeňanů z historie bych ráda potkala

Toho, kdo rozhodl, že na náměstí bude beton místo parku kolem kostela. Snažila bych se mu tento nápad vymluvit.