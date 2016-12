Plzeň očima Václava Šimánka

Plzeň – Na pět otázek odpovídá ředitel Fakultní nemocnice Plzeň Václav Šimánek.

Václav ŠimánekFoto: archiv

Šestačtyřicetiletý chirurg a od srpna roku 2014 také ředitel Fakultní nemocnice Plzeň Václav Šimánek pochází z Blovic na jižním Plzeňsku. Rád tráví čas se svojí rodinou nebo si jen tak vyrazí na procházku do přírody. Mimo to je také velkým sportovním fanouškem, který rád zajde na hokejové i fotbalové utkání plzeňských týmů. V současné době žije se svojí manželkou a dvěma dětmi v Nezvěsticích.

Kam chodím na kávu

Nejraději piji kávu se svojí manželkou. Většinou chodíme do CrossCafe, protože tam si na kávě vždycky oba pochutnáme. Manželka má ráda latté a já si dávám ristretto. V létě chodíme nejčastěji do CrossCafe do Galerie Slovany, protože když je hezké počasí, tak tam můžeme sedět i venku.

Kde chci být sám

Když bych měl být někde sám, tak rozhodně někde v přírodě. Ale musím přiznat, že abych si někam vyrazil opravdu sám, tak to se mi moc často nestává. Většinou mám s sebou totiž svoje děti a manželku nebo alespoň psa. Příroda se mi líbí hlavně na podzim, když je na zemi hodně listí a všechno je takové celé barevné. Takže projít se v nějaké listnaté aleji je pro mne balzám na nervy. I když musím dodat, že v zimě je to také moc příjemné.

Místo, které by se dalo vylepšit

Jednoznačně budova městských lázní. Je to opravdu krásná historická budova, která je v současné době takovou spíše černou tečkou na jinak moc hezkém nábřeží, které v Plzni máme. Byl bych pro, kdyby se tam lázně obnovily.

Koho z Plzeňanů z historie bych rád potkal a proč?

Takových osobností byla celá řada. Ať už by to byl bývalý primá-tor a teď nově oceněný Luděk Pik nebo například pan Emil Škoda. Rád bych se setkal i s panem Hlaváčkem, který by mi určitě řekl i to, jak plzeňské pivo vznikalo. Ale pokud bych si měl vybrat jen jednu osobnost, tak bych se moc rád potkal s Emilem Škodou.

Kde jsem rád a kam bych pozval přátele

Já jsem velmi rád ve Fakultní nemocnici Plzeň, protože k ní mám velké citové pouto, ale tam bych své přátele asi nezval. Kdyby přijeli do Plzně, určitě bych s nimi navštívil nějaký zápas FC Viktorie Plzeň a HC Škoda Plzeň. To jsou místa, kde bují emoce. A když bych se chtěl s někým projít, tak bych ho jednoznačně vzal ke Zvonu, tam se mi hodně líbí. Případně bych přátelům ukázal Lochotínský park, to je také moc hezká lokalita.