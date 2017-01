Plzeň očima Rudolfa Jastrabana

Plzeň – Na pět otázek odpovídá manažer multikina Rudolf Jastraban.

Rudolf JastrabanFoto: Archiv

Rudolf Jastraban se narodil v Bratislavě. Do Plzně, kde žije už více než 30 let, jej přivedla vojenská služba. Po revoluci založil agenturu na pořádání módních přehlídek a kulturních akcí. Posledních 10 let pracuje v plzeňském multikině CineStar, kde si podle svých slov plní dětské sny. Celý život sportuje, nejraději má golf a jízdu na kole. Rudolf Jastraban je rozvedený, má 17letého syna Adama.

Místo, které by se dalo vylepšit

Takových míst už v Plzni moc není. Ale když už mám jedno vybrat, tak určitě prostor u centrálního autobusového nádraží. Tam je toho ještě dost co napravovat.

Koho z Plzeňanů z historie bych rád potkal

Osobně jsem se setkal s Karlem Gottem. Byl jsem na návštěvě u Miroslava Horníčka. A protože jsem celý svůj život fanouškem filmu, tak by mohlo být zajímavé posezení s Felixem le Breux (na snímku). Již v mládí jsem hltal jeho postavu Giacoma Casanovy ve filmu Poslední růže od Casanovy a velice by mě zajímal jeho pohled na dnešní ženy.

Kam chodím na kávu

Velice příjemně se cítím v kavárně Le Frenchie café ve Smetanových sadech. Líbí se mi vkusně řešený interiér, příjemný personál a skvělá nabídka kávy mě vždy uspokojí.

Kde chci být sám

Přiznám se, sám rád nejsem. Jsem společenský typ a mám rád kolem sebe lidi. Dokonce, když vím, že doma nikdo není, tak raději zůstanu v kanceláři a nebo si zajdu na film. Když už potřebuji být sám, tak jsem nejraději v přírodě, kde trávím čas aktivně. To splňuje jízda na kole v lesích kolem zámku Kozel. Tam je klid, ale taky se dokážu dostat rychle zpět mezi své blízké, které mám moc rád.

Kde jsem rád a kam bych pozval přátele

Nejraději jsem doma v Černicích. Tak zřejmě tam bych pozval své přátele. Konkrétně do staré zástavby, na starou náves. A v létě ideálně na nádvoří pivovaru Purkmistr.