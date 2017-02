Plzeň očima Petra Štochla

Plzeň – Na pět otázek odpovídá házenkářský brankář Petr Štochl.

Petr ŠtochlFoto: Archiv

Čtyřicetiletý rodák z Plzně Petr Štochl patří mezi nejlepší házenkářské gólmany v Česku. Aby ne, v brance působil jeho tatínek i dědeček, chytá také bratr Jan. Petr už řadu let působí v německém týmu Füchse Berlín, přesto se do rodné Plzně moc rád vrací. S manželkou Terezou má syny Jakuba a Matěje.

Kde chci být sám

Vzhledem k tomu, že se stále ještě do Plzně vracím pouze na prázdniny, tak de facto nejsem sám téměř nikdy. Trávím většinu volného času se svojí rodinou a také se rád potkávám s přáteli, přes rok je většinou nemám šanci vidět. Nicméně bydlím pod Radyní, a tak si občas ráno celý kopec oběhnu. Snažím se na nic nemyslet a jen vnímám probouzející se les, je to velmi uklidňující, ale zároveň si tak 'dobíjím baterky'.

Místo, které by se dalo vylepšit

V létě jsem byl v Olympijském parku na Výstavišti za Plazou. Určitě by se mi jako sportovci líbilo, kdyby byl tento prostor zaplněný mnoha sportovišti trvale. Kromě toho by bylo fajn rozumně vyřešit prostor lázní a bývalého Domu kultury na Denisově nábřeží. Je to krásné místo u řeky v centru města, které by si zasloužilo zásadní úpravy, třeba by se pak dalo chodit na kafíčko právě tam.

Koho z Plzeňanů z historie bych rád potkal

Neponořím se do historie nijak hluboko. Rád bych potkal pana Horníčka, protože uměl rozesmát, rozdával lidem radost a dobrou náladu. A smích přece léčí.

Kde jsem rád a kam bych pozval přátele

Rád jsem alespoň trochu v pohybu a v přírodě. Pokud to jde, jedu na vodu, na brusle či na kolo. Z plzeňských a nedalekých řek jsem byl na tradiční Berounce, na Mži, Úhlavě, i Klabavě. A kam bych pozval přátele? Protože jsou moji přátelé v drtivé většině Plzeňácííí, přemýšlím kam bych pozval třeba své spoluhráče z Berlína. Provedl bych je centrem města, donutil je vystoupat na věž Katedrály svatého Bartoloměje, ukázal jim slavné rodáky Spejbla a Hurvínka, které dobře znají, a pak je zavedl do sklepů v plzeňském pivovaru, do Šalandy, aby ochutnali Prazdroj přímo z historických dřevěných sudů.

Kam chodím na kávu

Pro mě je zásadnější, s kým chodím na kávu, než kam. Nicméně nejlepší varianta je dobrá káva s kamarády v hezkém prostředí. Takže v létě bych vybral nějakou zahrádku, nejspíš ve Smetanových či Kopeckého sadech, v zimě pak třeba Crosscafé v Bohemii.