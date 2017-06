Plzeň očima Pavla Jindry

Plzeň – Jednapadesátiletý Plzeňan Pavel Jindra je primářem Hema-tologicko-onkologického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň.

MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.Foto: Archiv FN Plzeň

Do funkce nastoupil před pěti lety po zesnulém Vladimíru Kozovi. Ve FN Plzeň působí od roku 1990, o deset let později byl jmenován do funkce zástupce primáře oddělení. Mezi jeho zájmy patři především práce, ale také literatura, hudba, historie, cyklistika, tenis a lyžování. Pavel Jindra má dvě dcery.

Koho z Plzeňanů z historie bych rád potkal

Těch by bylo moc! Z méně známých osobností bych rád potkal policejního inspektora Václava Krále či kohokoliv z dalších rodin, které za války pomáhaly parašutistům výsadků Anthropoid, Silver A a Out Distance, a byly za to popraveny v koncentračním táboře Mauthausen (dále např. rodina Hrdličkových a Kučerových). S úctou bych se sklonil před jejich statečností a odvahou a poděkoval za odkaz, který ponechaly našemu národu, jež má sebemrskačskou tendenci se vidět výhradně jako národ zbabělců.

Kde jsem rád a kam bych pozval přátele

Jsem rád na cyklostezkách v Plzni, především v oblasti rybníků, Krkavce, údolí Berounky a Doubravky. Moc rád jsem i kdekoliv a jakkoliv na Šumavě. Přátele bych pozval kamkoliv, protože s přáteli je dobře všude. Ale má-li jít o Plzeň, tak určitě na cykloprojížďku po některé z cyklostezek ve zmíněných lokalitách. A povídali bychom si při průběžném doplňování iontů (nejlepším iontovým nápojem je jak známo dobré pivo).

Kde chci být sám

Kdekoliv, kde jsem sám dobrovolně a necítím se tedy osamělý. Třeba v historickém centru Plzně nebo kdekoliv v přírodě blízko Plzně.

Kam chodím na kávu

Nejčastěji a vlastně každodenně do práce. Ale vážně: upřímně řečeno, cíleně na kávu v podstatě nechodím, spíš na dobré pivo či víno. A při té příle-žitosti si občas kávu dám.

Místo, které by se dalo vylepšit

Rád bych hlavně vylepšoval sám sebe, což je sisyfovská práce. Pokud nejsem považován za 'místo' v Plzni, tak mě stejně jako každého napadne řada lokalit (namátkou např. Městské lázně). Nicméně s vylepšováním obecně opatrně, protože ne každá snaha něco vylepšit vede ke skutečnému zlepšení (např. díra po Domu kultury).