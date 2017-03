Plzeň očima muzikantky Petry Loudové

Plzeň – Na pět otázek odpovídá plzeňská muzikantka Petra Loudová.

Její hudební kariéra se začala rozvíjet už před lety na plzeňské ZUŠ Bedřicha Smetany a posléze na dětských kytarových soutěžích Zlatá Struna a Dětská Porta. Tyto soutěže se dnes sama, ovšem již v roli učitelky hudební nauky a hry na kytaru, snaží rozvíjet i u svých žáků na ZUŠ v Holýšově. Petru Loudovou, která hlavně díky svým rodičům a učiteli na kytaru Kamilu Kopřivovi tíhne zejména k folkové muzice, můžete znát z hudební skupiny Jampet, kde působí jako zpívající kapelnice. Uskupení, které již vydalo dvě alba, tvoří ještě její sestra Jana, baskytarista Karel Jirmann a kachonista Lukáš Žežulka. Petra Loudová je hrdá Plzeňanka. „Mám to tu moc ráda," říká neskromně.

Kde jsem ráda a kam bych pozvala přátele

Jsem velmi ráda na hodně místech, je těžké vybrat jen některá. Mezi ty nejoblíbenější patří Mlýnská strouha a přilehlé Šafaříkovy sady, lochotínský bazén, kde ráda plavu, a Sportbar Astra, kde se setkávám se svými nejbližšími přáteli. Přátele bych pozvala na některou z plzeňských kulturních akcí, jako je Živá ulice, jen mě mrzí, že trvá tak krátkou dobu. Dříve jsme si mohli hudby v ulicích užívat celý týden, stejně tak i folkovou a country scénu v amfiteátru za Plazou, která už bohužel není.

Místo, které by se dalo vylepšit

Budova městských lázní na Anglickém nábřeží. Určitě by mohla mít lepší využití, než je paintballové hřiště. Měla by být vnímána jako městská památka, a také by tak měla vypadat. Když se dívám na staré fotografie, bylo to nádherné místo k odpočinku. Dnes je to pouze chátrající objekt uprostřed města. Mám obavy, aby nedávno zavřené Komorní divadlo nedopadlo stejně jako tyto lázně.

Koho z Plzeňanů z historie bych ráda potkala

Protože miluji hudbu, chtěla bych se setkat s plzeňským rodákem Kájou Gottem. I přesto, že nás stále těší svým zpěvem, je pro mě i významnou historickou osobností. Nejraději bych si s ním zazpívala a zatančila písničku Trezor, jejíž klip mě naprosto uchvátil (smích). Spokojila bych se i se společným duetem, který by byl pro mě životním zážitkem.

Kde chci být sama

Na tuhle otázku je pro mě jednoduchá odpověď – nikde. Jsem ráda se svými přáteli i rodinou, dokážu se s nimi pobavit, ale i odpočinout. A jelikož jsem ráda středem pozornosti, samotu opravdu nevyhledávám.

Kam chodím na kávu

Ráda navštěvuji kavárny v centru města, jako Cafe Bar Pecka a za rohem Anděl café & bar. V tamějším klubu se často konají skvělé koncerty.