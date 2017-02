Plzeň očima mluvčího zoo Martina Vobruby

Plzeň – Na pět otázek odpovídá tiskový mluvčí plzeňské zoo Martin Vobruba.

Martin VobrubaFoto: Archiv

Jednačtyřicetiletý Martin Vobruba vystudoval plzeňské gymnázium na Mikulášském náměstí, poté úspěšně absolvoval pedagogickou fakultu plzeňské univerzity, konkrétně aprobaci matematika a zeměpis. Vobruba je milovníkem zoologických zahrad, sběratelem pohlednic a otcem dvou synů.

Kde chci být sám

Sám i s rodinou často chodím lobezským údolím od střelnice po Lobezský park v okolí Úslavy a také údolím Radbuzy od Papírenské lávky k Homolce.

Místo, které by se dalo vylepšit

Myslím, že Plzeň nejvíc potřebuje dokončení západního obchvatu. Skončily by fronty a zácpy, které se tvoří nejenom na Karlovarské třídě. Městské dopravě by to jednoznačně pomohlo a řidičům, kteří tudy musejí projíždět, by se ulevilo.

Koho z Plzeňanů z historie bych rád potkal

Pro mě by bylo velmi zajímavé mluvit s Valentinem Čočkem, správcem městských sadů a stro-movky z pře-lomu 19. a 20. století, který byl velkým propagátorem a iniciátorem vybudování zoo v Plzni.

Kde jsem rád a kam bych pozval přátele

Přátele bych pozval do plzeňské zoo, která se za posledních 20 let změnila k nepoznání. Rád jsem sám, ale i s rodinou na toulkách v okolí Krkavce, Chlumu i Radyně. Rád bych více chodil do divadla, mám rád především operety, nejvíce kultury si ale užiji v lochotínském amfiteátru.

Kam chodím na kávu

Poslední roky trávím 99 procent času v plzeňské zoo a doma. Nepřijdu za kulturou, nepřijdu do kavárny. Přesto, že kávu miluji, kavárny nenavštěvuji. Jediná, kde jsem byl v posledních letech vícekrát, je ta v 16. patře „Mrakodrapu" s výhledem na Plzeň.