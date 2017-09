Plzeň očima mistra výčepního Miroslava Štycha

Plzeň - Na pět otázek odpovídá mistr výčepní Miroslav Štych.

Výčepní Miroslav Štych z restaurace U Mansfeldů.Foto: Pilsner Urquell

Jednatřicetiletý Plzeňan Miroslav Štych čepuje pivo v restauraci U Mansfelda a před necelým měsícem se stal vítězem soutěže o nejlepšího výčepního Pilsner Urquell Master Bartender. Je ženatý, má jednoho syna.

Koho z Plzeňanů z historie bych rád potkal

Z historie Plzně mi přijde zajímavá doba kolem vzniku Měšťanského pivovaru. Rád bych byl u toho, když se plzeňští právovárečníci domluvili, že se spojí a postaví jeden fungující a prosperující pivovar. Chtěl bych vidět výraz v jejich tvářích, když poprvé ochutnali ležák s bílou pěnou. Těmto pánům bych, asi za spoustu lidí, mohl říct snad jen díky.

Kde chci být sám

Jsem člověk, který je stále mezi lidmi. Ať už v zaměstnání, kde jsem za výčepem v neustálém kontaktu s hosty nebo v osobním volnu. Nejsem sám nikde a hlavně nejsem rád sám. Rozhodně nejsem ten typ člověka, který si sám zajde na procházku třeba do lesa, tam si sedne na pařez a je spokojený.

Kam chodím na kávu

V mém případě by lépe seděla otázka, kam zajdu na pivo. To by bylo kamkoliv, kde dostanu dobře načepované plzeňské. Dobrou kávu si pro svoji potřebu objednávám přes internet. Komerční kávy mě chuťově neuspokojují, takže v kavárně u kávy mě jistě nenajdete.

Kde jsem rád a kam bych pozval přátele

Volný čas rád trávím se svou rodinou, třeba při procházce v plzeňské zoologické zahradě. Máme rádi přírodu, takže hodně času jsme se synem a psem třeba v parcích na okraji Plzně. Se svými přáteli si rádi zajdeme na dobře načepovaný ležák. Přece jen jsme v Plzni.

Místo, které by se dalo vylepšit

Plzeň je celkově krásné město. Ovšem je tu pár věcí, o kterých se lze zmínit. Jedním z nich je třeba prostor po bývalém kulturním domě na Denisově nábřeží a hned vedle chátrající Městské lázně.