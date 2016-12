Plzeň očima Karla Makoně

Plzeň – Na pět otázek odpovídá šéf záchranné stanice živočichů Karel Makoň.

Karel Makoň v záchranné stanici živočichůFoto: Archiv

Třiačtyřicetiletý Plzeňan Karel Makoň je vyučený montér plynovodů. Pracoval v zoologické zahradě i na odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně. V roce 1992 založil Dobrovolný ekologický spolek – ochrana ptactva, v jehož čele dodnes stojí. Je také vedoucím Záchranné stanice živočichů Plzeň.

Kde chci být sám

U nás na Záchranné stanici živočichů v Plzni – Doubravce a ideálně bez zvířecích pacientů. Jinak mám rád řeku Berounku, všechny její jezy a brody na území města, kde se dá stát ve vodě a chytat ryby. Tam nikoho nepotřebuji a jsem tam rád sám.

Koho z Plzeňanů z historie bych rád potkal a proč

Je těžké vybrat rozeného Plzeňana, jelikož jich moc v Plzni není, ale z těch, co v Plzni působili, tak určitě bych chtěl potkat purkmistra Martina Kopeckého, Františka Křižíka, piloty a vojáky, kteří za druhé světové války bojovali za vlast v zahraničí, embryologa profesora Jaroslava Slípku, svého jmenovce středoškolského profesora z obchodní akademie Karla Makoně, také prapředky z rodiny řezníka Bendy či bednáře Makoně.

Místo, které by se dalo vylepšit

Na úplnou změnu, neboť vylepšit to teď už opravdu nejde, je z mého pohledu vhodná nově zrekonstruovaná vlaková zastávka Plzeň – Doubravka. Odporný, skleněný, studený a pro ptáky nebezpečný prefabrikát vlakové zastávky hyzdící vzhled města. Určitou změnu, úpravu a vylepšení by si zasloužila i rozhledna Chlum.

Kam chodím na kávu

Kávě moc neholduji, ale na čaj teplý i studený teď rád chodím s malou dcerkou na Velký bolevecký rybník do nově postavené malé restaurace na Ostende u mola a pískové pláže. Je tam pěkný výhled na Bolevák, velice příjemné prostředí a má to i určitou úroveň. Mimo sezonu a velké akce je tam relativně klid. Rád jsem chodil i do kavárny v posledním patře mrakodrapu Bohemie na Anglickém nábřeží, odkud je město pěkně vidět.

Kde jsem rád a kam bych pozval přátele

Zcela určitě do restaurace Penzionu Stará Roudná ke kamarádovi Jiřímu Riegelovi, který dělá naprosto bezkonkurenční steaky a jiné lahůdky. Všechny známé už jsem tam také vzal (smích). Pak bych je vzal do Zoologické a botanické zahrady města Plzně, na plzeňskou věž, do podzemí, Luftovy zahrady, vykoupat na Bolevák, na ryby k Berounce a tak dále.