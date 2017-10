Plzeň očima Kamily Frumertové Kikinčukové

Plzeň - Kamila Frumertová pochází z herecké rodiny, jejími rodiči jsou Pavel a Jindřiška Kikinčukovi.

Má stálé angažmá v pražské Ypsilonce, hraje ale také v plzeňském Divadle Pluto, které vede její maminka Jindřiška. Loni v létě se vdala a diváci ji mohou znát i ze seriálu Ordinace v růžové zahradě nebo z filmů a pohádek Zdeňka Trošky.

Kam chodím na kávu?

Během divadelní sezony jsem dost vytížená, pendluji mezi Prahou a Plzní, a kafe si tedy dost často vychutnávám v autě z termohrnku. Ale ráda si ho dávám v Divadle Pluto u naší skvělé barmanky Alenky.

Koho z Plzeňanů z historie bych ráda potkala?

Jsem hrdá, kolik osobností z Plzně pochází, ale je těžké vybrat jen jednu. Od pana Skupy bych si nechala zahrát loutkové divadlo a s panem Horníčkem bych šla na kafe, aby mi vyprávěl historky, které zažíval s mým hereckým vzorem Milošem Kopeckým. A nejen ty, měl smysl pro humor, který je mi velmi blízký. Škoda, že viděl své Dva muže v šachu v našem divadle Pluto ještě v původním obsazení, ale už neměl šanci vidět v nich i mě. (smích)

Místo, které by se dalo vylepšit?

Štve mě situace kolem prostoru po bývalém DK Inwest – sice se mu říkalo "Dům hrůzy", ale to, co tam je teď, je snad ještě horší. Mám ráda zeleň ve městě, takže si umím představit, že by tam byl park.

Kde jsem ráda a kam bych pozvala přátele?

Kamarády bych nejspíš vzala na pivo a chipsy do restaurace V Podlesí. Ideálně před nebo po představení v našem Divadle Pluto.

Kde chci být sama?

Sama jsem ráda na chalupě na Slapech. A úplně nejradši s hezkou knížkou a teplým čajem u nás doma na Doubravce – na gauči a zabalená v dece.