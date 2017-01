Plzeň očima Josefa Sýkory

Plzeň – Na pět otázek odpovídá přednosta dětské kliniky Josef Sýkora.

Přednosta dětské kliniky Fakultní nemocnice Plzeň Josef Sýkora. Foto: DENÍK/Milan Říský

Devětapadesátiletý Josef Sýkora působí na Dětské klinice Fakultní nemocnice Plzeň od roku 1982. V oboru dětského lékařství se specializuje především na choroby trávicího traktu, jater a poruchy výživy. Od prosince 2014 vykonává funkci přednosty kliniky, kromě toho působí také na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. Josef Sýkora je ženatý, s manželkou má jednoho syna.

Kam chodím na kávu

Osobně jsem velkým příznivcem turecké kávy, kterou piji nejraději se svými blízkými. Nemám žádnou vyhraněnou kavárnu, navštěvuji je spíše příležitostně. Určitě je příjemné vypít si dobrou kávu v hezkém počasí venku na předzahrádce. Dobrá káva a příjemné prostředí je v restauraci U Majáku na Slovanech. V Plzni je také řada obchodů, kde je možné dobrou kávu pro domácí přípravu zakoupit.

Místo, které by se dalo vylepšit

Z mého pohledu se jedná o nevzhledný prostor po zbouraném bývalém Domu kultury. Dalším místem je ohyzdná budova městských lázní, tu považuji v současném stavu za opravdu černou kaňku na jinak krásném centru Plzně. Dle mého soudu by si ale renovaci zasloužila. Místem, které by se dalo jednoznačně vylepšit, je také areál bývalého pivovaru na Světovaru.

Koho z Plzeňanů z historie bych rád potkal

V historii Plzně je řada osob, které bych rád potkal. Patří mezi ně určitě Miroslav Horníček a Josef Skupa – významný loutkář a tvůrce postav Spejbla a Hurvínka. Dodnes mám z dětství uloženo velké množství černých šelakových desek se Spejblem a Hurvínkem. Oceňuji také mně velmi blízký svérázný a hluboce lidský humor skvělého herce Františka Kováříka.

Kde jsem rád a kam bych pozval přátele

Velmi rád jsem na svém pracovišti na Dětské klinice ve Fakultní nemocnici Plzeň, na Lékařské fakultě UK v Plzni a samozřejmě doma se svými nejbližšími. Místa nelze všechny vyjmenovat, ale jako velký patriot plzeňského sportu a hlavně kopané bych pozval přátele do nádherného prostředí nově zrekonstruovaného sportovního areálu a fotbalového stadionu města Plzně ve Štruncových sadech, kde bychom také navštívili zápas FC Viktoria Plzeň. Následně bych přátele pozval do Techmanie, meditační zahrady v Doudlevcích a do zajímavého plzeňského podzemí.