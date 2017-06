Plzeň očima Jiřího Dorta

Plzeň - Na pět otázek odpovídá neonatolog Jiří Dort.

Jiří DortFoto: Archiv

Pětašedesátiletý Jiří Dort se jako dětský lékař a neonatolog celý svůj profesní život věnuje nemocným dětem – zejména novorozencům a záchraně jejich životů. Ve Fakultní nemocnici Plzeň pracuje od roku 1976. Nejprve působil na dětské klinice, později se zasadil o vybudování neonatologického oddělení, v jehož čele stojí dodnes. Je také zakládajícím členem České neonatologické společnosti a vyučuje na lékařských fakultách. Jiří Dort je ženatý, má tři děti. Mezi jeho zájmy patří zahrádka, dálkový běh a chození po horách.

Koho z Plzeňanů z historie bych rád potkal

Město Plzeň se vyznamenalo v období husitských válek, kdy představovalo významnou baštu odporu na západě země. Plzeň odolala téměř desetiměsíčnímu obléhání husity v letech 1433 až 1434. Přitom se statečným Plzeňanům podařilo podniknout úspěšný výpad proti obléhatelům a zabavit jim dar polského krále – známého velblouda, který se pak stal jedním ze symbolů Plzně. Bylo by zajímavé znát pocity obránců města pod vedením Viléma Švihovského z Rýzmberka a Děpolta z Dolan za dlouhého obléhání a pak s nimi prožít oslavy vítězství.

Kde jsem rád a kam bych pozval přátele

Moc rád se procházím v parcích v centru Plzně. Zvláště za teplého počasí, kdy předzahrádky restaurací jsou plné lidí, tam často potkávám známé a přátele. Dobré přátele bych pozval do oblíbené italské restaurace v těchto místech na něco dobrého z výborné kuchyně.

Kde chci být sám

Velikou předností Plzně je krásné přírodní okolí na všech stranách. Mám rád zejména oblast rybníků, ale také místa významných kulturních památek jako jsou Nebílovský zámek a zámek Kozel. Rád vnímám energii místa na Radyni. Je-li řeč o plzeňském okolí, můžeme dnes již mluvit také o nedávno zřízené Chráněné krajinné oblasti Brdy s mnoha tajuplnými místy, kam rád chodím i sám.

Místo, které by se dalo vylepšit

Mnoho let jsem žil v oblasti mezi Klatovskou třídou a Škodovkou. Byla to zóna velkého spadu popílku, a tedy hodně špinavá. Dnes je to něco jiného, fasády domů jsou opravené nebo se opravují, vzduch je čistý. Ale jistě by se tu ještě našlo co dále vylepšovat.

Kam chodím na kávu

To záleží na okolnostech, kde právě jsem, kolik mám času, popřípadě zda jsem sám nebo s někým známým. Rád zajdu například do Cross Cafe na velké kafe s mlékem a nějaký výtečný dortík.