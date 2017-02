Plzeň očima Jindřicha Durase

Plzeň – Na pět otázek odpovídá specialista na kvalitu vody Jindřich Duras.

Hydrobiolog Jindřich DurasFoto: archiv

Jindřich Duras je biolog, který pracuje na Povodí Vltavy jako specialista na kvalitu vody. „To je krásná práce, ale v poslední době jsem spíš nervózní, co všechno se nám do vod dostává," říká o svém zaměstnání. V Plzni strávil kromě vysokoškolských studií celý svůj dosavadní život. Má dva syny a napodruhé vyženil dceru.

Kde jsem rád a kam bych pozval přátele

Mám moc rád přírodu, a tak, přestože mě architektura také oslovuje, už jsem několikrát své přátele s úspěchem zavedl do oblasti boleveckých rybníků. Když není čas tak alespoň k Mlýnské strouze či do okolí muzea. Náměstí je sice výstavní, ale je zcela bez stromů či jiné zeleně, proto je v létě značně přehřáté. Dá se tam být pouze v době, když pivo teče proudem.

Kam chodím na kávu

Nejsem člověk, který chodí na kávu kvůli kávě samotné, a také nepatřím k lidem, kteří by nevěděli, co s časem, a proto zajdou například do kavárny. Na kávu chodím výhradně s někým, s kým chci v klidu pohovořit, výjimečně i pracovně. Líbí se mi oblast v centru města, zejména v blízkosti parkového pásu. Když je teplo, nejraději venku.

Místo, které by se dalo vylepšit

Plzeň se od revoluce velmi, velmi zlepšila a dneska je, myslím, pěkným městem. Spousta vylepšování nás ale ještě čeká. Například je třeba, aby se tu lépe přebývalo, zejména v letních měsících. Měli bychom se věnovat lepšímu hospodaření s dešťovou vodou, protože jedině voda dokáže město za pomoci vegetace, zejména stromů, klimatizovat. Zatím máme dokonale zvládnutý hlavně odvod srážkové vody do kanalizace, kde se smísí se splašky a přetéká do řek. Ale starat se o využití vody, která k nám padá z oblohy, by snad měla být tvořivá práce, která navíc přidá městu na kráse.

Koho z Plzeňanů z historie bych rád potkal

V Plzni žila plejáda zajímavých osobností. Třeba Josefa Lindy (na snímku) bych se u piva moc rád zeptal, jak to bylo tehdy s těmi rukopisy, co prý podvrhl (a nebo ne), aby podpořil národní uvědomění. Rád bych si poslechl, jaké vtipné glosy by měl Miroslav Horníček na události dneška, nebo co všechno prožil malíř Gottfried Lindauer na Novém Zélandu. A moc rád bych se setkal se svými vlastními předky, co žili v Plzni a okolí, a nechal si vyprávět příběhy z jejich života. Ty totiž nikde po encyklopediích zachyceny nejsou.

Kde chci být sám

Nejraději jsem sám asi doma, kde máme malou zahradu. Tam se mi relaxuje nejlíp. Nebo někde v přírodě, například v lese nebo u vody. Já totiž nejsem moc městský člověk.