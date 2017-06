Plzeň očima Jana Trávníčka

Plzeň - Jednačtyřicetiletý Jan Trávníček (na snímku) vystudoval geomatiku na Fakultě aplikovaných věd v Plzni. Živí se jako geodet, učitel a lektor. Jeho velkou vášní se staly hory a cestování. V červenci 2014 vystoupil jako pátý Čech v historii na druhou nejvyšší horu světa K2 (8611 m n. m.), a to bez použití kyslíkového přístroje.

Minulý rok stál v čele expedice, jež vyrazila na tibetskou osmitisícovku Cho Oyu. Součástí desetičlenného týmu byl i nevidomý horolezec Jan Říha. Na vrchol hory přezdívané Tyrkysová bohyně se nakonec dostali pouze tři členové výpravy (Jan Trávníček, Marek Novotný a Aleš Bílek).



Koho z Plzeňanů z historie bych rád potkal



Jsem rád, že se mohu potkávat v současnosti s lidmi, kterých si vážím. Plzeň je multikulturní a sportovní město, a tudíž příležitost potkávat se s mnoha zajímavými osobnostmi je snadná. Měl bych jmenovat spoustu svých kamarádů či známých, kteří jsou spojení s Plzní, ale nebudu. Fajn člověk není definován jen tím, kde žije. Při svém cestovatelsky putovním způsobu života jsem potkal velké množství bezva lidí, kteří ne vždy byli z Plzně. Ale možná bych se rád potkal s Emilem Škodou a zeptal se ho, proč nevybudoval Škodovku trošku barevnější.



Místo, které by se dalo vylepšit



Každé, kde jsou lidé zbytečně zamračení a naštvaní. Musím se přiznat, že mi pije krev kácení stromů, ať to má jakýkoliv důvod. Obecně mi vadí naše velká neúcta k něčemu, co tady bylo dlouho před námi, což určitě příroda je.



Kam chodím na kávu



Všude tam, kde ji podává příjemná obsluha. Těch míst najdete po světě spoustu. Vlastně až zas tak nezáleží na tom, kde je vypěstovaná a jak moc a kde je pražená, ale spíše na tom, zda jste si na ni našli klidnou chvilku. Pokud se k tomu přidá přítomnost kamarádů, začnete nejen nad její kvalitou filozofovat…



Kde jsem rád a kam bych pozval přátele



Všude, kde je vidět západ slunce bez okolního hluku a dá se tam třeba popíjet dobré víno, které jsme si přinesli v ba-tůžku. Takových míst je i v naší kotlině spousta. Kolikrát nemusíte chodit daleko. Když se vracím z nějaké expedice, kde dlouhé týdny vidím často jen sníh či kameny, moc se těším do naší zalesněné krajiny.



Kde chci být sám



Umět být sám se sebou v pohodě je bezvadná vlastnost. Umění starých mnichů. Učení starodávné. Nezáleží na místu. Záleží jen na našem vnitřku.