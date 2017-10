Plzeň očima Jana Bielika

Dvaadvacetiletý Jan Bielik se rozhodl rozběhat Česko. Začal ve druhém ročníku plzeňského sportovního gymnázia. Pravidelně pořádá charitativní běhy, běžecké kurzy, společné tréninky nebo běžecké a netradiční party závody. Cílem projektu Rozběháme Česko je spojit běžce, ukázat ostatním radost z pohybu a pomoci potřebným.

Koho z Plzeňanů z historie bych rád potkal

Rád bych poznal Josefa Skupu, Emila Škodu a Václava II., který založil Novou Plzeň.



Kam chodím na kávu

Když zrovna neběhám a jdu na schůzku, nejraději chodím do Le Frenchie. Je tam krásné prostředí s milou obsluhou a výbornými dortíky. Často tam potkám i přátele.



Kde chci být sám

Jako trenér a člověk, který se rád potkává a baví s lidmi, si ani nedokážu představit, že bych měl být dlouhodobě sám. Jsou ale okamžiky, kdy nejraději vezmu běžecké boty, pejska a vyběhnu se uvolnit a vyčistit si hlavu. Nejkrásnějšími místy jsou lesy u Kamenného rybníka nebo u nás v Tlučné.



Místo, které by se dalo vylepšit

Líbí se mi park za Plazou, kde se dá dobře běhat a cvičit. I když se město snaží, kvůli spoustě odpadků a různým individuím, které se tady pohybují, to ale není místo, kde bych chtěl trávit hodně času.



Kde jsem rád a kam bych pozval přátele

Nejraději trávím čas běháním ve Štruncových sadech, v Borském parku, na Homolce nebo v lesích kolem boleveckých rybníků. Pěkným místem je ale také Kilometrovka, která je skvělá pro příjemnou procházku s pejskem. Když přijedou přátelé, vyrážíme do zoo.