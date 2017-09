Plzeň očima Jakuba Mareše

Plzeň - Jakub Mareš vystudoval architekturu na pražském ČVUT.

Architekt a aktivista Jakub Mareš.Foto: Deník / Mrázová Klára

Založil spolek K světu, jehož cílem je oživení veřejného prostoru, propojování lidí a změna prostoru k lepšímu. V krajské metropoli se díky tomu pravidelně konají například inspirativní umělecké večery PechaKucha night. Mezi dlouhodobé projekty patří třeba festival Náplavka k světu, který má zatraktivnit náplavku kolem řeky Radbuzy, půjčovna koloběžek či využití kontejnerových modulů.

Kde chci být sám

Moc rád potkávám lidi. Pravděpodobně bych se zbláznil, kdybych měl být dlouhodobě sám. Navíc Plzeň je navzdory své velikosti vlastně vesnice a téměř tudy nejde projít nepozorovaně. Někdy bývám sám večer v práci, abych dodělal věci, u kterých potřebuji klid.

Kde jsem rád a kam bych pozval přátele

Dva roky pracujeme na prostoru na střeše bývalého kina Elektra (na fotografii). Je tam nádherný výhled na celou Plzeň a měla by tu vzniknout jakási pracovna s kavárnou. Podnikáme tady zatím soukromé akce, jako třeba oslavy Silvestra nebo grilování. I když se jedná o místo nad snad nejrušnější křižovatkou Americké třídy se Škroupovou ulicí - je tu až nečekaný klid.

Místo, které by se dalo vylepšit

Je to pro mě těžká otázka. Plzeň má svou typologií ještě pořád velký potenciál, jak udělat lepší svůj veřejný prostor, především v centru. Nejvíc by to bylo znát na náměstí, jeho přilehlých ulicích a logicky na řekách.

Kam chodím na kávu

Takových míst je ve městě hodně. Pokud jde o veřejná místa, pak urči-tě kavárna Le Frenchie a Regner. Jinak si rád koupím kávu s sebou a vychutnám si ji někde v parku nebo na ulici.

Koho z Plzeňanů z historie bych rád potkal

Žilo tady až neuvěřitelné množství pracovně schopných lidí. V Plzni působil například architekt Adolf Loos, pochází odtud stavitel František Müller nebo Emil Škoda. Ve skutečnosti bych ale rád potkal daleko víc lidí.