Plzeň očima Daniela Georgieva

Plzeň – Na pět otázek odpovídá vědec plzeňského výzkumného centra NTIS

Daniel Georgiev působí jako výzkumný pracovník v cen-tru NTIS, které spadá pod Fakultu aplikovaných věd (FAV) plzeňské univerzity.Foto: ZČU

Daniel Georgiev působí jako výzkumný pracovník v cen-tru NTIS, které spadá pod Fakultu aplikovaných věd (FAV) plzeňské univerzity. Dětství a mládí strávil v Americe, kde absolvoval univerzity v Michiganu a Novém Mexiku. Do krajské metropole se vrátil v roce 2011. Na katedře kybernetiky FAV začal rozvíjet syntetickou biologii.

Předloni zaznamenal mimořádný úspěch ve světové soutěži, která se konala v Bostonu, kde získal se svým týmem studentů osm medailí. Uspěli zde s nástrojem, který slouží pro diagnostiku dynamiky rakovinných buněk. K diagnostice přitom použili pekařské kvasinky, které přeprogramovali.

Kam chodím na kávu

Máme špičkový kávovar v improvizované odpočinkové místnosti u laboratoře. O víkendu, po ranních rituálech, rád přemýšlím v některé kavárně ve městě. Mezi oblíbená místa patří Le Frenchie, která má výborné cupcakes a tmavé mochaccino. Regner má pohodlná křesla a otevřené prostory. Inkognito zase úspěšně vytváří novodobé kavárenské zázemí v nefalšovaném českém podání.

Kde chci být sám

Pravidelně si vymezuji čas pro dýchání a vrácení těla do jeho výchozího stavu. Kromě toho jsem rád sám, když potřebuji cítit volnost a přijímat, co nabízí svět. V Plzni to bývá hlavně na mém kole ve chvílích, kdy mě něco inspiruje, abych náhle sesedl z bicyklu anebo se někam vydal neznámou cestou.

Kde jsem rád a kam bych pozval přátele

Stačí mi pouze desetiminutová jízda tramvají a jsem na Košutce, kde začíná les a nachází se řada rybníků. Pravidelně tady běhám s přáteli. Stezky jsou skoro nekonečné a pro někoho, kdo strávil poměrně dost času v suchém podnebí jihozápadní Ameriky, jsou mechové koutky, rokliny a louky, zázračné.

Koho z Plzeňanů z historie bych rád potkal

I když bývalý primář hematoonkologie Vladimír Koza nepatří do historie, zemřel před několika lety, stejně bych se s ním rád setkal. Jako vedoucí výzkumné skupiny a biotechnologického startupu bych rád nahlédl do jeho myšlenek, které ho vedly v průkopnické práci, k za-ložení úspěšných organizací a týmů, a to v místě, kde by to možná mnoho krajanů nečekalo.

Místo, které by se dalo vylepšit

Plzeňská univerzita má příležitost proměnit borský kampus v místo, které stimuluje představivost, kreativitu a spolupráci. To jsou všechno věci, které studenti dokážou líp než zbytek populace, pokud jsou v prostředí, které jejich síly násobí.