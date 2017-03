Plzeň očima Aleše Hejny

Plzeň – Na pět otázek odpovídá spoluzakladatel projektu Křížky a vetřelci.

Aleš HejnaFoto: DENÍK

Aleš Hejna vystudoval ekonomickou fakultu v Plzni a fakultu mezinárodních studií v Praze. Ekonomem se ale nikdy nestal. Odmala se věnuje orientačnímu běhu, který se mu stal povoláním. Živí se tvorbou map pro orientační běh.

V roce 2014 spoluzaložil iniciativu Křížky a vetřelci, projekt, který mapuje drobné památky Plzně. On a jeho kolegové už objevili nebo znovu nalezli více než 2000 artefaktů. Rád čte svým třem dětem veselé pohádky.

Kam chodím na kávu

U nás se spíš pije čaj. Když už si vyjdeme do města, směr udávají děti, takže chodíme na zmrzlinu. Stánky máme pečlivě obšlápnuté a nedočkavě vyhlížíme léto. Obvykle začínáme točenou zmrzlinou v Kopeckého sadech a končíme u pultu v Martinské ulici. Loni se naším favoritem stala zmrzlinárna v Rooseveltově ulici.

Místo, které by se dalo vylepšit

Jejej, takových v Plzni je. Předchozí garnitury daly městu pořádně zabrat, rozvoraly ho silnicemi (spíš dálnicemi). Ze středu města nechaly torzo. Je s podivem, jakou mají setrvačnost minulé plány a stále se uvažuje nad silničními průtahy Plzní. Rychle dodělat obchvaty a pak se uvidí.

Kde jsem rád a kam bych pozval přátele

Vyrazili bychom na kole k pláži Ostende. Zaplavali bychom si na ostrůvek uprostřed Boleveckého rybníku. A výpravu zakončili borůvkovou hostinou v zapadlých údolích pod Krkavcem. To se v Plzni máme, že město obepínají krásné borové lesy. S borůvčím po pás si tam připadám jako ve Skandinávii. Jen losů tu máme méně.

Kde chci být sám

Rád se toulám a objevuji opuštěná zákoutí města. Obzvlášť se mi líbí v městské divočině, tam, kde si příroda bere zpět, co kdysi bylo městem. Za každým rohem, může být překvapení! Jsem zvědavý a mnohdy najdu něco, co udělá radost i ostat-ním (třeba zapomenutou sochu). Těším se, jak letos zmapuji centrum města pro závody v orientačním běhu na jaře 2018.

Koho z Plzeňanů z historie bych rád potkal

Nejraději bych zašel na představení o Spejblovi a Hurvínkovi a podíval se, jak to Josef Skupa válí. Je neuvěřitelné, jak staré loutky dokáží promlouvat i k dnešním dětem. Ještě bych se rád podíval do ateliéru Jiřího Trnky a zeptal se ho, jak to bylo se Zahradou. Opravdu byl předobrazem knihy Mikulášský hřbitov? Chodilo se tam za školu a proháněl se tam potměšilý kocour?