Plzeň má svůj kulturní portál. Vznikl z Plzeňské vstupenky

Plzeň – Kulturní či volnočasové akce teď mohou zdarma propagovat i menší pořadatelé.

Web Plzeňské vstupenkyFoto: plzenskavstupenka.cz

Plzeňská vstupenka už není pouze portál, na němž si mohou nejen Plzeňané rezervovat a pořizovat lístky. Změnila se totiž v městský kulturní informační portál.

Kulturní akce teď díky němu mohou bezplatně propagovat nejen větší pořadatelé, kteří web využívají k prodeji vstupenek, ale také menší organizátoři akcí všeho druhu.

Co pro to musí udělat? Poslat e-mail na info@pl-zenskavstupenka.cz. „V nabídce co nejlépe popsat akci, kde a kdy se bude konat a čeho se týká, připojit fotografii v co nejlepším rozlišení a kontakt na sebe," uvedla Kateřina Zvěřinová, koordinátorka kulturních činností a projektů Magistrátu města Plzně.

Administrátoři Plzeňské vstupenky pak pořadatele zkontaktují a pozvánku na jejich akci na portálu zveřejní.

Plzeňská vstupenka se za dobu fungování osvědčila. „Stala se otevřeným portálem pro širokou kulturní veřejnost. Vstupenky lze pořídit v široké síti prodejních míst, a to nejen v Plzeňském kraji. Zákazníci mohou kromě rezervace vstupenek nakupovat také eVstupenky, které jsou opatřeny čárovým kódem a případně i QR kódem," dodal za magistrát Martin Pecuch.