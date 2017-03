Plzeň má nejvíce herních míst, lidé v nich za rok prosází asi dvě miliardy korun

Plzeň - Nový loterijní zákon zpřísňuje podmínky pro hazard.

Počet heren v Plzni sice v posledních letech klesl, naopak však vzrostl počet herních přístrojů v nich. „Rostou i částky do nich vsazené," vypočetl opoziční městský zastupitel Michal Vozobule (TOP 09), který se dlouhodobě snaží o razantní omezení hazardu v krajské metropoli. Z hazardu má město ročně 150 milionů korun. „Celkově to ale znamená, že Plzeňané prosázejí zhruba dvě miliardy korun za rok," říká Vozobule.

Plzeň má podle jeho slov vůbec nejvíc povolených míst k provozování hazardu v celé České republice. „Těch míst je tu 121, pro srovnání například v našem hlavním městě je jich 99. Obrázek si tedy každý může udělat sám. Podle mého názoru je to alarmující," pokračuje.

Přísnější podmínky

Zároveň však podotýká, že vedení města má nyní silnější pozici, co se týče nakládání s hernami, neboť od ledna platí nový loterijní zákon, který obcím dává větší pravomoci. „Zákon dnes přináší obci možnost absolutní regulace, to znamená, že ministerstvo financí dává pouze jakési generální licence provozovatelům, ovšem každý jednotlivý automat či elektronickou ruletu, prostě tyto typy přístrojů, musí povolovat obec," vysvětluje Vozobule. „Jasně daná jsou taktéž pravidla pro herny, kde musí být minimálně 15 přístrojů, čemuž také stavebně musí odpovídat prostory. Pokud neodpovídají, zrušme je. V restauracích nesmí být hrací přístroje vůbec."

Město dnes podle Vozobuleho nereaguje na nový zákon pružně. „Od ledna se neděje nic. Plzeň stále zůstává městem s nejvíce herními místy u nás. A jak jsem zjistil, v posledních dvou letech také roste počet přístrojů v nich. V Plzni je jich kolem dvou tisíc," říká.

Vedení města však odmítá, že by se nedělo nic. „Situaci kolem aktuální změny zákona sledujeme a jsme připraveni diskuzi o budoucnosti hazardu na území města Plzně otevřít. I na zastupitelstvu jsem akceptoval návrh TOP 09, že jsou připraveni se na tom podílet," řekl Deníku primátor Plzně Martin Zrzavecký (ČSSD).

Město na situaci reaguje

Hazard se podle něj daří regulovat postupně. „Oproti stavu před rokem 2013 jsme významně omezili jak počet heren, tak počet herních přístrojů. Že k tomu nedošlo zcela, není vinnou města, ale vinnou vyšších orgánů, jako je ministerstvo financí," pokračuje Zrzavecký.

Město zavedlo pravidla, že herny nesmí být označeny. „Nesmí tam být takzvané jackpoty, výloha musí být zatmavená a herna musí mít vnitřní kamerový systém. Všichni stávající provozovatelé na tyto podmínky přistoupili. Bohužel dnes zákon říká, že herny musí být označeny viditelně, což je podle mého názoru kontraproduktivní," vysvětluje dále primátor. Současný stav podle něj není problémový. „Nemáme signály, že by jakákoliv herna negativně ovlivňovala okolí."

Široká nabídka hazardu však podle Vozobuleho přináší více příležitostí, což vede k rozšiřování počtu závislých lidí. „Ve finále to má dopad nejen na sociální situaci hráčů i jejich rodin, ale zároveň to s sebou nese i zvyšující se nároky na zdravotní a sociální služby," zlobí se Vozobule.

Smutné prvenství

Přehled o tom, jak jsou na tom dnes česká města s hazardem, dával dohromady už v loňském roce. „Prošel jsem všechny obce u nás nad deset tisíc obyvatel. Vycházel jsem taktéž z vyhlášek, které určují maximální počet povolených míst. Například na Kladně, kde vyhlášku nemají, se hazard provozuje asi na 115 místech. V Plzni je to jednoznačně nejvíc v Česku," krčí rameny Vozobule.

Sto padesát milionů korun, které putují z hazardu do městské kasy, není podle Vozobuleho vzhledem k negativním důsledkům sázení, nijak závratná částka. „V šestimiliardovém rozpočtu města tohle nehraje roli. Strašidelné mi připadá, že se tu prosázejí dvě miliardy. Dá se to tak vypočítat, vychází-me-li z daní, které hazardní firmy platí," říká Vozobule.

