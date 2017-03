Plzeň čeká další dopravní zkouška, oprava Pattonova mostu

Plzeň – Pattonův most, mosty Mikulášská, přesmyk železniční trati na Domažlické ulici, třetí jízdní pruh na Karlovarské a oprava Dlouhé ulice. Tam všude budou řidiči muset objíždět nebo hodně přibrzdit.

Most generála PattonaFoto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

Dvouletá oprava extrémně zatíženého a zřejmě nejfrekventovanějšího plzeňského mostu Generála Pattona začne příští středu 8. března.

Bude probíhat ve dvou etapách, v každé se rekonstruuje jedna nosná konstrukce. „Provoz na mostě bude po celou dobu rekonstrukce zachován ve dvou, byť zúžených jízdních pruzích pro každý směr," řekl šéf plzeňské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Zdeněk Kuťák. Tramvaj pojede v některých etapách stavby po jedné koleji obousměrně.

Oprava mostuPrvní práce začnou 8. března 2017 a neomezí provoz. V noci z 9. na 10. dubna proběhne osazení výhybek pro tramvajovou jednokolejku. Po dobu dvouleté rekonstrukce má být průjezd aut na Lochotín a zpátky vždycky zachován, ale bude omezen.

Při rekonstrukci se most z Lochotína rozšíří na úkor chodníku tak, aby se mohlo jezdit do centra ve třech jízdních pruzích. Třetí pruh přibude na Karlovarské třídě také letos. „Už jsme vypsali výběrové řízení," potvrdil David Malán z magistrátního odboru investic.

To ale není jediná stavba, která by se mohla dostat do souběhu s opravou Pattonova mostu. Kromě pruhu na Karlovarské je ve hře ještě oprava Dlouhé ulice v Lobzích mezi Astrou a Rokycanskou třídou a také přesmyk železniční trati na Domažlické ulici. „Letos počítáme s výběrovým řízením na tuto stavbu," potvrdil náměstek primátora Petr Náhlík (KDU-ČSL). Pokud by se sešly všechny tyto stavby, k nímž je třeba připočítat ještě letos zahájenou opravu mostů na Mikulášské třídě u hlavního nádraží, a tedy zavřenou hlavní tepnu na Slovany, Plzeň by se stala téměř neprůjezdnou. Vše bude záležet na tom, jak se doprava v Plzni vyrovná s omezením na prioritní stavbě, opravě Pattonova mostu, což se v praxi ukáže za několik týdnů.