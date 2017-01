Platy v roce 2017: Nastala doba pro přidávání

Západní Čechy – Platy letos porostou ve veřejném sektoru i ve firmách.

Na začátku roku se zpravidla mluvívá o zvyšování mezd a letos to platí více než kdy jindy. Státní zaměstnanci si od ledna přilepší o čtyři procenta, což schválila v polovině loňského roku vláda. Platy ovšem porostou i jinde. Například lékařům a sestrám ve fakultních nemocnicích, FN Plzeň počítá s desetiprocentním růstem.

Stejně vzrostou platy i zaměstnancům šesti krajských nemocnic v Plzeňském kraji. Hejtmanství jejich provoz dotuje nemalou částkou, letos jim posílá čtvrt miliardy korun. „Výši příspěvku jsme podmínili tím, že lékaři a sestry musí dostat přidáno o deset procent," řekla náměstkyně hejtmana pro ekonomiku Marcela Krejsová (ODS). Vedení kraje počítá s tím, že by zaměstnanci krajských nemocnic mohli dostat přidáno od února.

Například zaměstnancům Českých drah vzrostou letos mzdy až o 3,4 procenta. Vyšší růst čeká zaměstnance v provozu a pracovníky v nižších tarifních třídách, kteří v současnosti pobírají nižší mzdy. Průměrná mzda u ČD byla loni cca 30 tisíc Kč. I pracovníci České pošty dostanou přidáno – o 2,6 procenta, v průměru tedy o 550 korun.

Zvýší se i minimální mzda

Podstatnou změnou je také zvýšení minimální mzdy z 9900 na 11 000 Kč, které platí a které ovlivní firmy, jež zaměstnávají lidi s nízkým vzděláním, například porcelánky.

Pro karlovarský podnik Thun 1794 to bude znamenat nárůst nákladů na mzdy o více než pět milionů korun ročně. „Ceny moc zvedat kvůli konkurenci nemůžeme, takže musíme hledat úspory uvnitř," řekl ředitel společnosti Vlastimil Argman.

V porcelánce bere minimální mzdu 50 až 60 procent zaměstnanců. Jde většinou o lidi s nízkým vzděláním, kteří by těžko našli na trhu práce lépe placené místo. Podle Argmana ale zvýšení minimální mzdy povede k tomu, že sblíží platy lidí s nižším a vyšším vzděláním. „Je to nesmyslný tlak na plošné zvyšování mezd. Když se daří montovnám, IT firmám nebo maloobchodu, tak proč ne, ale my nejsme ani jedno z toho. Ten optimismus odborových předáků a vládních činitelů je nesmyslný," uvedl Argman.

Absolventi mají větší šanci

Jaké jsou tedy vyhlídky trhu práce v letošním roce? V loňském roce klesala nezaměstnanost opakovaně na rekordní minima a tento trend lze podle Zuzany Lincové z portálu Profesia.cz očekávat i letos. „Předpokládáme, že stoupnou investice do udržení kvalitních zaměstnanců, firmy se budou snažit přitáhnout pracovní síly z jiných regionů nebo dokonce zemí," míní Lincová. Zároveň mají větší šanci čerství absolventi škol, kteří v předcházejících letech hledali práci bez praxe jen obtížně.