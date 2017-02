Plán plzeňských škol: Více exkurzí do firem a podniků

Plzeň – Vytvořit školské kluby, zajistit žákům exkurze v plzeňských firmách nebo je správně nasměrovat při výběru budoucího studia či povolání.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Pavel Sonnek

Takový je plán patnácti plzeňských základních škol. Společně proto požádaly ministerstvo o zhruba 25 milionů korun. Teď čekají na jeho verdikt.

Zaštiťující institucí, jež na ministerskou výzvu reagovala, je 1. ZŠ Plzeň. Ředitel Martin Dolenský upřesnil, že projekt mimo jiné cílí na znevýhodněné děti. Chlapci a děvčata se speciálními vzdělávacími potřebami, jež se učitelé budou snažit co nejvíce integrovat, i jejich spolužáci by měli navštívit celou řadu podniků v krajské metropoli. „Půjde například o teplárnu, vodárnu nebo Plzeňské městské dopravní podniky," sdělil Dolenský. Díky tomu se žáci dozvědí, co jednotlivé profese v praxi obnášejí, v plánu je také řešení konkrétních problémů firem.

Důležitou součástí projektu bude vytvoření sítě různě zaměřených kroužků, včetně technických. Ve školách by měly vzniknout též kluby, do nichž chtějí školy pořídit hry, stavebnice i technická zařízení.

Mezi vzdělávacími institucemi, které se k ministerské výzvě přidaly, je také božkovská devítiletka: „Důležité je dát šanci každému. Myslím, že takové projekty jsou potřeba," okomentovala situaci ředitelka Hana Stýblová.

Patnáct plzeňských škol žádá po ministerstvu téměř 25 milionů korun. To, zda jim peníze nakonec přiřkne, se dozvědí zhruba za půl roku. Na stejnou výzvu reagovala rovněž pedagogická fakulta plzeňské univerzity, která by ráda podpořila žáky se znevýhodněním, výchovné poradce a pedagogy působící na základních a středních školách.