Peklo čeká na své lepší časy. Bude mít štěstí jako Beseda?

Plzeň – V budově se stále kotle ládují koksem a střechou dovnitř zatéká.

Kulturní dům PekloFoto: DENÍK

Co s ním? Nerudovská otázka začala trápit plzeňské radní. 13 let má město bývalý posádkový dům armády známý jako Peklo ve svém majetku. A budovu nechává živořit. Spravovala ji městská kulturní organizace Esprit, poslední dva roky má objekt ve výpůjčce společnost Plzeň 2015. Velký sál se skvělou akustikou sice pro kulturní a společenské akce funguje, jenže součástí objektu jsou i otřesné toalety, protékající střecha, malý sál s podepřeným stropem, to aby nespadl, a koksová kotelna jako vystřižená z undergroundu.

„Je třeba udělat podobnou rekonstrukci, jakou prošla Beseda," řekl architekt Jan Soukup. Město nechalo Měšťanskou besedu opravit mezi lety 2001-2004, a to za cca 300 milionů korun. Budově se vrátil její lesk z roku 1901, zmizely veškeré umakartové náhražky původní výzdoby a latexové nátěry z doby komunismu. Jenže Peklo zřejmě takové štěstí jako Beseda mít nebude.

Postupné opravy

Náměstek primátora Martin Baxa (ODS) řekl, že s opravami se sice začne, ale postupně. Mají se týkat zejména kotelny, rozvodů tepla a sociálních zařízení. „Zatím jsou to investice asi do 20 milionů korun," připustil Baxa. Podle něj nejde Peklo kompletně rekonstruovat už proto, že radnice neví, jak objekt v budoucnu využívat. „Velký sál je jasný pro kulturní využití. Musíme se ale jednoznačně shodnout na tom, co s ostatním prostorem," prohlásil Baxa. Radnice na to chystá další analýzu, přitom studií na Peklo už si nechala zpracovat několik. Poslední z roku 2013 tam navrhla kasino a v patrech sdílené kanceláře a prostory pro volný čas. „Nejsem zrovna příznivcem kasina tam," přiznal Baxa.

Náklady na kompletní rekonstrukci Pekla, které je celé památkově chráněné, se pohybují kolem 200 milionů Kč. Otázkou je i to, zda v Pekle zůstane. Muzeum generála Pattona, nebo zda se přesune do Klatovské 19.

Opoziční zastupitelka Ilona Jehličková (TOP 09) připomněla, že vedení města už dříve slíbilo, že s opravami začne letos. „Střechou zatéká a životnost kotlů skončila už loni. Než budete hledat peníze na projektovou přípravu, tak je nutná shoda na využití objektu," uvedla. Podotkla, že sál je podepřený trámy a do některých částí objektu zatéká.

Jan Soukup: Je třeba začít

Ateliér architekta Jana Soukupa stál za rekonstrukcí Besedy v letech 2001-2005.

Co říkáte na radnicí slibovanou postupnou rekonstrukci Pekla?

Peklo se svým sálem je postaveno na vysoké úrovni a zaslouží si veškerou péči. Je to klenot a vzhledem k tomu, že nemáme dostatek koncertních prostor v Plzni, měli bychom si ho víc vážit a dát ho do pořádku. Pokud se má udělat první krok, odstranění koksové kotelny, budiž. Ale ta budova potřebuje po 100 letech existence víc, podobně jako to potřebovala Beseda.

Radnice neví, jak objekt v budoucnu využít.

Pod velkým sálem je sál s boxerským ringem. Jeden čas se uvažovalo, že by tam šlo dělat Finále Plzeň. To není špatný nápad, něco takového by tam mohlo být. Také pro Pattonovo muzeum je Peklo skoro lepším místem než uvažovaná Klatovská 19 už kvůli parkování. Ale je třeba rozhodnout, je nejvyšší čas. Peklo mele technicky z posledního. Teď se sice udělá topení, ale později se může přijít na to, že jsou potřeba dispoziční změny. Zase se to bude šoupat vlevo, vpravo. Nepovažuji to za koncepční řešení.

Martin Baxa: Teď jen kotel

Náměstek primátora pro kulturu Martin Baxa (ODS) navrhuje pro Peklo postupné opravy.

Proč ne zásadní rekonstrukci jako v Besedě?

Návrh, aby se provedla generální rekonstrukce Pekla, je určitě správný s ohledem na to, v jakém stavu Peklo je. Ale musí tomu předcházet jedna důležitá věc: město musí přesně vědět, jak celý objekt využít. V Besedě byl záměr jasný. Takže v případě Pekla je rekonstrukce navržena ve dvou částech: první jsou naprosto nutné věci, jako je výměna topení, protože koksové kotle dožívají. Plus opravy toalet a další drobné věci. Jde o investici do 20 milionů Kč. Pak musíme říci, co by v Pekle mělo být, a hledat peníze na rekonstrukci.