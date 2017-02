Patroni ukazují, jak se zvednout na nohy i po pádu na hubu

Plzeňský kraj – Projekt funguje ve čtyřech dětských domovech v kraji.

PatronFoto: iPatron.cz

Dávat rady, být nablízku, umět řešit složité situace… To jsou úkoly Patronů, kteří pomáhají dospívajícím klukům z dětských domovů. V celé republice jich jsou desítky, v Plzeňském kraji devět. Další brzy přibudou.

Svěřenec Plzeňana Jana Vovse se jmenuje Štefan. „Mohu využít všechno, co jsem zažil," popisuje muž, jak se Štefanem spolupracují. „Mohu mu ukázat, jak na to, aby se chlap udržel na nohou. Nebo jak se na ně zvednout, když občas upadne na hubu," líčí.

Své Patrony dnes mají dětské domovy v Kašperských Horách, Tachově, Plané u Mariánských Lázní a plzeňské Domino. Všude je nějaký kluk, který potřeboval pomoc někoho zkušeného. Pomáhají jim při shánění brigád i při studiu, jsou jim vzorem, který by jinak neměli.

Jak mohou patrony získat další domovy? „Pokud se přihlásí muž a poblíž jeho bydliště bude dětský domov s klukem ve věku od 17 do 21 let, my domov oslovíme, představíme projekt a dětský domov pak chlapci vyplní přihlášku," vysvětluje manažer Patrona Lukáš Talpa. Řady Patronů v Plzeňském kraji se podle něj téměř za měsíc rozšíří o další dva muže. „Školení nováčků se bude konat 24. a 25. března v Praze," dodává Lukáš Talpa.

Zároveň s dobrovolníky se mohou k Patronům přidávat také místní firmy a organizace, které by chtěly vytvořit a financovat svůj vlastní tým. Do budoucna se má projekt rozšířit také na ženy, které by obdobně pomáhaly dospívajícím dívkám.

Kdo se může přidat?

Patronem se může stát každý muž starší 30 let, který projde úvodním školením. Přihlášku a více informací najdou muži na webu http://ipatron.cz