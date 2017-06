Panel Deníku: Nejdelší tunel, proměna nádraží... A lepší vlaky?

Plzeňský kraj – Železniční doprava v Plzeňském kraji prodělala za poslední čtyři roky řadu změn.

Co se týče stavebních prací, velká pozornost se soustředí na Plzeň a její okolí. V plném proudu je nyní rekonstrukce hlavního nádraží a jeho okolí, po převedení do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty už může začít také památková obnova nádražní budovy.

A příznivci železničních staveb z celé republiky sledují od roku 2013 ražbu čtyřkilometrového tunelu mezi Plzní a Kyšicemi, který bude nejdelším takovým tunelem v zemi.

Malá velká dopravní revoluce se vloni odehrála na trati z Plzně do Mostu. Ministerstvo dopravy totiž v prosinci na trať kromě souprav Českých drah pustilo soukromou společnost GW Train Regio, aby převzala provoz většiny rychlíků. V republice se něco takového stalo vůbec poprvé.

Na železnici v celém kraji si mohou cestující rok od roku všímat toho, jak se zvyšuje komfort vozů. V roce 2006 začaly jezdit žluté Regionovy, následovaly je soupravy RegioShark a také Pendolino, které letos krajem jezdí už šestým rokem.

Jak to bude dál? Současné vedení Plzeňského kraje by rádo, aby komfort rostl a aby se do veřejné dopravy podařilo vrátit cestující.

78%

78,3 % panelistů Deníku z Plzeňského kraje se domnívá, že se kvalita cestování na železnici zlepšila, zbytek si myslí opak.

Krajský úřad si proto nechal zpracovat studii, jejíž závěry mají napovědět, jak na to.

V případě autobusů je ve hře dokonce možnost, že by se Plzeňský kraj sám stal dopravcem. V případě železniční dopravy by to už bylo na jiných a hejtmanství by dopravce pouze vysoutěžilo. Studie má být hotová do srpna.

Odpovědi vybraných regionálních panelistů, které Deník pro vyhodnocení oslovil

OTÁZKA: Zlepšila se kvalita železniční osobní přepravy?

Roman Černík, 53 let, ředitel Johan centra, umělecký šéf Moving Station v Plzni

Ano, především na hlavních tratích, ale i v regionálních. Vlak s radostí používám, problém vidím v rušení a omezování malých tratí. Je to bohužel plíživé ničení systému.

Vlastimil Volák, 44 let, ředitel plzeňského Techmania Science Centra

Ne. Nebo minimálně a díky soukromým dopravcům. Stále máme co dohánět, země západní Evropy jsou stále před námi.

Martin Fojtíček, 46 let, manažer v Ledovci, spolku, který pomáhá lidem s duševním onemocněním

Ano. Nejezdím vlakem často, ale pokroky vidím. Ale jestli to bylo víc v posledních třech čtyřech letech, neumím posoudit.

Jan Košťál, 50 let, plzeňský grafik

Jezdím, zlepšila.

David Křížek, 44 let, jachtař a mořeplavec, trenér Sportovního centra mládeže

Kvalita železniční a vlastně i autobusové dopravy se rozhodně zlepšila, ale především díky vstupu soukromých přepravců. Až jejich tlak pak pomalu rozhýbal České dráhy a ČSAD.

Jiří Boudník, 47 let, plzeňský architekt a spisovatel

Ano, ale nestačí to, je třeba konkurence a zrušit monopol státních firem. To přináší kvalitu a lepší cenu.

Přemysl 'Švejk' Kubišta, 61 let, herec, zpěvák, moderátor

Nějak jsem si nevšiml.

Lenka Klasnová, 39 let, loňská vítězka projektu Žena regionu a ředitelka Nadačního fondu Šance onkoláčkům

Ano. Řekla bych, že díky tomu, že se mohla do železniční dopravy zařadit soukromá firma a nasadila laťku dost vysoko, musejí České dráhy držet krok, pokud si chtějí udržet zákazníky. Předtím bylo cestování železniční dopravou dost zoufalé.

Vladimír Jarý, stříbrný medailista z OH v Mnichově (házená)

Ano, cestování železnicí se proti minulosti zlepšilo.

Josef Nejdl, 45 let, Domažlice, ředitel Muzea Chodska

Ano, zejména díky vstupu soukromých dopravců. Totéž se událo před lety v autobusové dopravě.

Petr Matějka, 69 let, Domažlice, předseda Klubu českých turistů

Ano, vlakové soupravy jsou modernější, ale i ne – snížil se počet spojů v našem okrese.