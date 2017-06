Památník Američanů vznikl i ze starých lžic

Chotíkov – Jan Korda z Chotíkova chystal desku dva roky.

Jan Korda u památníku americké armády, který má na zahradě.Foto: Deník / Korelus Pavel

Janu Kordovi z Chotíkova bylo líto, že v obci, již od Plzně dělí dva kilometry a která za druhé světové války ležela v sudetské oblasti, nepřipomíná konec války a osvobození žádný památník. A tak se rozhodl, že ho postaví.

Žulový blok s hliníkovou tabulkou a betonovým odlitkem americké přilby má dnes muž na zahradě. Plánoval ho dva roky, dokončil ho před několika dny.

„Desku mi odléval kamarád, já jen připravil návrh. Je hliníková, z roztavených lžic a dalších podobných věcí, které jsem našel. Hlavně jsem rád, že se tak hezky povedl indián (známý znak americké 2. pěší divize, pozn. red.),“ říká.

Jan Korda patří k té generaci, která za minulého režimu trampovala s nášivkami U.S. Army na ramenou a dobře věděla, kdo západ Čech osvobodil. „Nevěřili jsme, co nám říkali ve škole,“ usmívá se muž. Doma má také menší sbírku vojenských přileb a kabátů, originální usárnu, ešusy, plynové masky…

Výročí konce války si muž tradičně připomíná na plzeňských Slavnostech svobody. „Chodím tam hlavně kvůli konvoji. Chodíval jsem i na military burzu do Pekla, ale ta se letos zase nekonala. Nevím, proč.“

Nápis na památníku, který vytvořil, říká: 'Chotíkov osvobozen 5.5. 1945.' Jan Korda ho chtěl původně na zahradě mít už při oslavách v roce 2015. „Začal jsem ji dělat už tehdy, ale nakonec to nebylo tak jednoduché. Vloni mě zase potkaly zdravotní problémy, takže jsem to nakonec nestihl ani do letošního výročí,“ popisuje s tím, že jako poslední přišla na řadu betonová přilba.