ON-LINE: Jen právníci a ekonomové naši zemi neuživí, řekl Zeman v Domažlicích

Studentka Kokaislová z domažlického gymnázia se prezidenta zeptala na jeho názor ohledně možného volnějšího ozbrojování civilistů v případě ohrožení jejich osobní bezpečnosti a pro případnou obranu při teroristických útocích. „Dodatek americké ústavy říká, že každý svéprávný občan má právo na svoji zbraň. Mně to připadá rozumné. Když jsem se dozvěděl například o vraždách v pařížském klubu Bataclan, tak mě napadlo, že kdyby tam měl někdo zbrojní průkaz a v kapse pistoli, tak by tam nebylo takové masové vraždění, ke kterému došlo. I policisté říkají, že nemohou být všude. A pokud policistům pomohou ozbrojení občané, nejen v případě teroristického útoku, ale vzpomeňte si třeba na útok v Uherském Brodě, tak by to mohla být výhoda. Mimochodem, moje manželka má také pistoli."