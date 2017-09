Omluvenky pro děti do školky? Rodiče si zvykají

Plzeňsko - Poslední rok před nástupem do školy musejí děti absolvovat v mateřince. Součástí novinky, jež platí od září, jsou také omluvenky. Zatímco dříve rodičům stačilo, aby učitelce ráno zavolali, teď musejí nepřítomnost potomka dokládat zpravidla písemně.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Ředitelky oslovených zařízení slibují, že budou vůči novince shovívavé.

„Netrvám na tom, aby například rodiče kvůli nachlazení dítěte museli přinést potvrzení od lékaře. S některými doktory je těžká řeč. V takových případech mi stačí jenom v ruce napsaný důvod absence,“ uvedla Marie Křemenáková, ředitelka manětínské mateřinky, kde mají 11 předškoláků. Doplnila, že dokument poslouží jako přehled k počtu zameškaných hodin u jednotlivých žáků.

Podobně na změnu nahlíží její plzeňská kolegyně Miroslava Čtvrtníková z 64. mateřské školy. „Do určité míry to necháváme na důvěře. Pokud by absencí bylo příliš, promluvíme si s rodiči. Jinak jsme totiž povinni hlásit situaci na školský odbor,“ sdělila zástupkyně ředitelky. Od září mají v zařízení 65 předškoláků.

Rodiče na povinnou docházku předškoláků a především povinné omluvenky reagují různě. „Někteří to vnímají útočně a tak, že přišli o svůj komfort. Pokud jdou dopoledne na skok k lékaři, mělo by se dítě do školky ještě vrátit, což dříve běžně nedělali. Stejně tak jestliže míří na několikatýdenní dovolenou mimo prázdniny. Je potřeba, abych jim volno schválila. Osobně si ale myslím, že se s rodiči vždycky nějak domluvím,“ zdůraznila ředitelka 90. MŠ Veronika Babková. Novinka podle jejího názoru umožní kantorkám lepší práci s předškoláky. „Některé maminky na mateřské dovolené si nechávaly své děti velmi často doma. Myslím, že pravidelný režim a řád nám umožní intenzivnější péči o ně,“ dodala.

Naopak omluvenky nevadí Petře Smrčkové, jejíž syn navštěvuje 37. mateřinku na Slovanech: „Nemám s tím nejmenší problém. Stejně jsem vždycky do školky volala, pokud malý nepřišel, abych informovala učitelku a odhlásila obědy. Teď navíc vyplním omluvný list, což není žádná zátěž navíc.“ Stejný přístup má další plzeňská maminka, která si nepřála být jmenována, ale redakce její totožnost zná. „Vedení školky je k nám velmi vstřícné a nedělá z celé záležitosti žádnou vědu,“ sdělila.

Změna má za cíl především vyrovnání rozdílů v připravenosti dětí na povinnou školní docházku. Vedoucí školského odboru plzeňského magistrátu Dagmar Škubalová ovšem uvedla, že většina předškoláků v minulosti navštěvovala některé zařízení a vzdělávání nezanedbávala. Stejně je tomu i letos.