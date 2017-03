Oficiální zimu na silnicích vystřídají opravy

Plzeňsko – Silničáři se do prvních prací pustí v pondělí 10. dubna.

Zima se na některých silnicích podepsala více, na jiných méně. Na snímku je tah ze Zruče do Třemošné.Foto: Deník / Korelus Pavel

31. března silničářům oficiálně skončí zimní sezona. Moc si nevydechnou. Téměř okamžitě vymění posyp a pluhy za frézování a asfaltování. Letošní zima se na stavu silnic podepsala více než předchozí.

Podle generálního ředitele Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Pavla Panušky silničáři na pátek nečekají. „Žádná zima teď nepřijde, takže jsme s pře-strojováním vozů už začali,“ řekl včera s tím, že opravy silnic odstartují za necelých čtrnáct dnů. „Termín je pondělí 10. dubna a pracovat bude všech našich dvaadvacet středisek,“ dodal Panuška.

První, co začnou silničáři dělat, bude vodorovné značení a opravy takzvanou re-cyklací za studena. „V květnu začneme s opravami pomocí kladení mikrokoberců,“ konstatoval ředitel.

Plzeňský kraj letos na silnice II. a III. tříd uvolní 600 milionů korun. „Peníze budou rozhodně vidět. Půjde většinou o rekonstrukce, průtahy obcemi,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek.

Kromě toho do kraje přiteče ještě 271,3 milionu korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury, které silničáři na Plzeňsku chtějí vložit do silnic mezi Dožicemi a Mladým Smolivec, mezi Merklínem a Bukovou, mezi Chříčí a Všehrdy a přímo v Plzni do opravy Gerské ulice. „Tyto silnice čekají celoplošné opravy, povrch včetně odvodnění a propustků,“ dodal Čížek.

Hejtman Josef Bernard poznamenal, že kdyby Plzeňský kraj dostal z fondu jednou tolik peněz, věděl by, co s nimi. „Máme totiž projekty na 600 milionů korun. Připravenost našich silničářů je excelentní,“ řekl.

9,5 milionu korun dá letos Plzeňský kraj také na zhotovení projektových dokumentací devíti velkých dopravních staveb na silnicích II. a III. třídy, na něž chce získat peníze z EU.

Co se bude opravovat? Plán úseků pro výspravu po zimní údržbě, 1. etapa

Plzeň-sever

- III/20125 průtah Slatina

- III/23212 křižovatka I/27 - Hromnice

- III/1809 Zruč - Česká Bříza

- II/205 Nová Hospoda - Stvolny

- II/201 Mariánský Týnec - Mladotice

- III/1804 křižovatka I/27 - Horní Bříza vč. průtahu

- III/2057 Plasy - Pláně - křižovatka II/205

- III/1807 Horní Bříza - Žilov

- III/20513 křižovatka II/205 - Hrádek

- III/20146 křižovatka II/201 - Brdo

- III/0274 křižovatka I/27 - Horní Hradiště

- II/193 Pernarec - Trpísty

- III/19315 Skupeč - Křelovice

- III/20148 Chudeč

- III/18056 křižovatka III/18054 - Košetice

- III/18061 křižovatka III/18050 - Čemíny

- III/18011 křižovatka III/18012 - křižovatka II/180

Plzeň-jih

- II/230 Žerovice - Černotín

- III/18035 Dobřany - CHKZ - Dnešice

- III/20310 Stod - Kotovice

- III/19343 Hradec - V. Touškov

- III/1774 Netunice - Střížovice

- III/18210 Příchovice - Zálesí

- III/18210 Příchovice - křižovatka II/230

- III/17717 Přešín průtah

- II/191 Vrčeň - Dožice

- II/117 Spálené Poříčí - Lipnice

- II/183 křižovatka I/19 - Šťáhlavy

zdroj: SÚS Plzeňského kraje