Odchod Maříkové rozkýval koalici na radnici

Plzeň – Co stojí za odvoláním místostarostky na třetím obvodě?

Jaroslava MaříkováFoto: DENÍK

„Nejsem diktátor. Nemůžu nařizovat, ale doporučovat. Doufám, že to neohrozí koalici na městě," řekl ve středu primátor a předseda plzeňské ČSSD Martin Zrzavecký v souvislosti s odvoláním Jaroslavy Maříkové (OPAT) z funkce místostarostky na třetím městském obvodě.

Maříkovou v úterý odvolalo tamní zastupitelstvo většinou hlasů v tajné volbě. Pro její konec zvedli ruku i lidé z ČSSD, ODS a ANO. V případě socialistů a občanských demokratů tedy i koaliční partneři na městě, což může otřást koalicí i na velké radnici. Tam vládne ČSSD společně s ODS, OPAT a KDU-ČSL. Předseda hnutí OPAT v Plzni Jan Michálek už možný odchod z radniční koalice připustil. „Na obvodě nám odvoláním vlastně vypověděli koaliční smlouvu. Teď musíme vyhodnotit dopady i na město a případně kraj," míní Michálek.

Primátor řekl, že doufá, že to tak nedopadne a vedení města se nerozpadne. Na druhé straně má problém. Socialisté na třetím obvodě si hlasovali bez ohledu na radnici. „Neumím teď říci, co se děje. Žádal jsem starostu Neubauera, aby využil všechny nástroje v koaliční smlouvě. Mluvili jsme o problémech a že tam vázne komunikace, ale nepovažoval jsem to za tak zásadní, aby to takto dopadlo," řekl primátor.

Neubauer poukazuje na tajnou volbu a odmítá klíčovat, kdo a jak hlasoval. „Navíc my jsme odvolání paní Maříkové neiniciovali, takže jsme žádnou koaliční smlouvu neporušili. Jen se prostě v tajné volbě někteří přidali," říká Neubauer.

Odvolání Maříkové totiž navrhovalo opoziční hnutí JSNS, tedy Jiří Strobach náš starosta. Jaroslava Maříková tvrdí, že důvodem bylo to, že poukázala na nesrovnalosti při stavbě sportovního areálu Škodaland. Mělo jít o rozdíly mezi plány a skutečně provedenými pracemi za asi 20 milionů korun. Maříková už před rokem podala společně s Neubauerem a dvěma dalšími místostarosty Radoslavem Škardou (TOP 09) a Davidem Procházkou (ANO) podnět k prošetření státnímu zastupitelství. Bývalý starosta Jiří Strobach se tehdy proti údajným machinacím ve Škodalandu ohradil, protože právě za jeho éry starostování na trojce areál vyrostl. Mezi ním a místostarostkou Maříkovou se pak dlouhodobé rozpory ještě prohloubily.

Škodaland prověřuje policie. Teď se na jedné straně ozývají hlasy, že případ spěje již k obvinění, a tak musí nepohodlná Maříková vyklidit kancelář, aby už nemohla k dokumentům.

Starosta Neubauer zase říká, že hlavním důvodem tehdejšího společného postupu bylo pojmenování a uplatnění vad na stavbě kvůli zárukám stavební firmy. „Jenže uplynul rok a nic se neděje. Paní Maříková měla Škodaland v kompetenci, ale nic se tam neřeší. Jezírko nezvládá nápor lidí, chodí jich tam 3x víc, než na co kapacitně stačí. V létě se budeme zase divit, proč to tak je," řekl Neubauer s tím, že částečně dává Strobachovi za pravdu v tom, že Maříková svou práci neodváděla stoprocentně.

Rovněž místostarosta David Procházka (ANO) ve středu připustil, že klub ANO hlasoval při odvolání Maříkové 'zřejmě jednotně'. „Důvod není Škodaland, to se nás více méně netýká. Ale v tom, co říkala o práci paní Maříkové opozice, si zřejmě našel každý z našich zastupitelů kousek pravdy," uvedl Procházka. Odmítl spekulace, že sám usiluje o křeslo starosty poté, co by mohla kauza stát hlavu i Neubauera.