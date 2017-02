Od mládeže na vrchol. Karel Rada povede českou ženskou fotbalovou reprezentaci

Plzeň – Vicemistr Evropyz roku 1996 sklízí úspěchy i jako trenér.

Karel Rada, trenér fotbalistek Viktorie Plzeň a české ženské reprezentace.Foto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

Byl vynikajícím fotbalistou, má doma stříbrnou medaili z mistrovství Evropy v Anglii v roce 1996. A úspěchy sklízí Karel Rada, kouč prvoligového družstva žen Viktorie Plzeň, i v roli trenéra.

Vloni jako první trenér v historii českého ženského fotbalu postoupil s dorosteneckým týmem do 17 do finálového turnaje mistrovství Evropy v Bělorusku. Za rok 2016 vyhrál anketu Trenér roku ženského fotbalu a tento měsíc dosáhl na domácí nejvyšší možnou metu – převzal A tým české ženské fotbalové reprezentace.

Velká čest

„Vést národní tým je pro mě velká čest. Beru to nejen jako ocenění své dosavadní práce, ale především jako velkou výzvu a příležitost posunout se ve své kariéře díl," řekl Deníku Karel Rada,. Ženské áčko převzal po Stanislavu Krejčíkovi, kterému po neúspěšné kvalifikaci na ME neobnovila Fotbalová asociace České republiky smlouvu.

Karla Radu čeká perná jarní sezona. Kromě práce u ženského áčka dokončí sezonu u reprezentační sedmnáctky, kterou čeká finálový turnaj mistrovství Evropy. Akce se uskuteční v první polovině května v České republice na stadionech v Plzni, Příbrami, Domažlicích a Přešticích. Do konce sezony zároveň povede prvoligový celek žen Viktorie Plzeň.

„Bude to hodně náročné, ale já věřím, že to s pomocí kolegů v realizačních týmech zvládneme," usmívá se odchovanec Sokola Stráž u Tachova, který pak ve Škodě Plzeň prošel náročnou školou legendárního mládežnického trenéra Josef Žaloudka. Poté působil v Dukle Praha, Olomouci, Slavii, Teplicích, vyzkoušel si i zahraniční angažmá v bundeslize v dresu Frankfurtu a tureckou ligu v barvách Trabzonsporu. Vytáhlý stoper si zahrál na dvou mistrovstvích Evropy (1996, 2000) a hráčskou kariéru ukončil v roce 2008 v dresu Bohemians Praha 1905.

Trénovat začal ve Viktorce

„V Bohemce jsem skončil v létě a řekl jsem si, že si od fotbalu odpočinu. Z Přeštic, kde s rodinou žijeme, jsem jen vozil dceru Adélu na tréninky mladších žaček Viktorie do Plzně ke svému jmenovci, trenéru Zdeňku Radovi. On mě pak spolu s panem Martínkem přesvědčil, abych si vyzkoušel vést pár tréninků. Chytlo mě to a od ledna 2009 jsem začal trénovat přípravku a mladší žačky Viktorie," vzpomíná Karel Rada na začátek své trenérské dráhy.

Vicemistr Evropy si tak postupně zvykal na specifika ženského fotbalu postupně vedl i starší žačky, juniorky a po Karlu Fajfrlíkovi pak převzal prvoligové družstvo žen Viktorie. Do týmu úspěšně zařazoval mladé hráčky, se kterými pracoval v mládežnických kategoriích.

Karel RadaNarodil se 2. března 1971. S fotbalem začínal ve Stráži u Tachova, odkud přes UD Tachov přešel do Škody Plzeň, kde ještě jako dorostenec debutoval ve druhé lize mužů. Později hrál v nejvyšší soutěži za Duklu Praha, Olomouc, Slavii, Teplice, Bohemians Praha 1905, v zahraničí působil ve Frankfurtu a v Trabzonsporu. V reprezentaci má 43 startů a 4 góly. Zúčastnil se ME v Anglii (1966, 2. místo) a v Belgii a Nizozemsku (2000). Od roku 2009 je trenérem ženského fotbalu, vede ženy Viktorie Plzeň a v reprezentaci A družstvo a tým do 17 let. Žije v Přešticích, s manželkou Vlaďkou vychovávají osmnáctiletá dvojčata Adélu (hraje I. ligu za Viktorii Plzeň) a Elišku (věnuje se hře na klavír, karate a kick-boxu).

Díky kvalitní práci s mládeží dostal Karel Rada nabídku vést reprezentaci do do 17 let, se kterou se podruhé zúčastní finále mistrovství Evropy.

Užv pátek se s reprezentační sedmnáctkou vydá na soustředění do italského Bari, kde se Češky utkají dvakrát s celkem Itálie. Po návratu odletí ihned na Kypr, kde povede reprezentační áčko na turnaji Cyprus Women's Cup v zápasech proti Irsku, Walesu a Maďarsku. „Cílem u áčka bude sestavit a připravit družstvo na boje v kvalifikaci o účast na mistrovství světa, která začne na podzim," připomíná trenér.

Reprezentační sedmnáctku povede v březnu ve dvou přátelských utkáních proti Finsku. „Měli bychom je odehrát v Plzeňském kraji, místa zatím nejsou určena. V dubnu nás pak čeká závěrečné soustředění v Břízkách u Jablonce. Věřím, že se na šampionát dobře připravíme. Rádi bychom se před domácím publikem představili v co nejlepším světle," přeje si reprezentační trenér Karel Rada.