Od května si na zastávkách cigaretu zřejmě nezapálíte

Plzeň – Někteří krajští poslanci považují návrh za nesmysl, jiní jej chválí.

Od května zřejmě nastane kuřákům dost tvrdé období. Nezapálí si nejen v restauracích a hospodách, ale ani na zastávkách hromadné dopravy.¨

Lidé mohou v nekrytých prostorách zastávky kouřit od července roku 2010. Kouření je zakázáno pouze pod přístřešky. To by se však od května mohlo značně zpřísnit. Takzvaným protikuřáckým zákonem by se mělo kouření na zastávkách zcela zakázat.

Protichůdné názory

Někteří poslanci za Plzeňský kraj si tuto část zákona, který musí schválit ještě Senát a prezident republiky, chválí, jiní ji považují za nesmysl.

„Mě to opravdu irituje, když čekám na zastávce a kouří mi tam někdo pod nos," svěřila se poslankyně Miloslava Rutová (ANO), která se proti kouření staví nekompromisně od samého začátku. „Vím, že je to omezující, ale myslím, že kuřáků je menšina, proto by se měli podřídit většině," zdůvodnila.

Podle poslance za KSČM Karla Šidla nebude mít tato část zákona v praxi uplatnění. „Já jsem bývalý zaměstnanec Českých drah a už před třemi novelami se zakázalo kouřit na nástupištích a řekl bych, že to stejně nikdo nedodržuje," nechal se slyšet Šidlo. „Praxe ukázala, že zakazovat kouřit na zastávkách je holý nesmysl. Nikdo to podle mě ani nekontroluje a nevymáhá," doplnil.

Problém s tím, jak zákon bude fungovat v praxi, má i krajský poslanec za ODS Vladislav Vilímec. „Myslím si, že na zastávkách by se kouřit nemělo, ale otázka je, jak se to bude sankcionovat," řekl.

A co kuřáci?

A jaký názor mají na zákaz kouření na zastávkách samotní kuřáci? „Mně nevadí to, že si na zastávce nezapálím, ale přijde mi to nesmyslné, protože o metr dál už si zapálit můžu. Pod přístřešky to ještě chápu, ale tohle už je přehnané," postěžoval si Plzeňan Daniel.

„Kontroly, zda lidé dodržují zákaz kouření na krytých nástupištích a pod přístřešky, strážníci provádí během výkonu služby," popsala mluvčí Městské policie Plzeň Jana Pužmanová. V současné době hrozí hříšníkům bloková pokuta až do výše pěti tisíc Kč, v praxi jsou však sankcionováni v průměru jedním až dvěma sty Kč. „V souvislosti s porušením zákazu kouření na zastávkách evidujeme za rok 2016 řešení přes 130 událostí," vypočítala mluvčí.