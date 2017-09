Oceněný strážník zabránil znásilnění

Plzeň – V noci ze soboty na neděli svou pohotovou reakcí zachránil v Lobzích dívku před znásilněním, ve středu městský strážník přebíral za svůj čin vyznamenání od starosty čtvrtého městského obvodu Michala Chalupného.

Městský strážník Michael pomohl dívce a zabránil tak znásilněníFoto: DENÍK

Zachránce v době činu nebyl ve službě. „Uviděl jsem z okna, jak probíhá u křoví před barákem souboj mezi mužem a ženou. Ihned jsem se oblékl a běžel jsem ji na pomoc, zatímco má přítelkyně zavolala policii. Útočníka, kterého jsem doběhl asi po 30 metrech, jsem i za pomoci přítelkyně zajistil do příjezdu policie. Musím říct, že to byla má nejdelší cesta výtahem v životě,“ dodal 26letý Michael, který nechtěl zveřejnit své příjmení. Nutno podotknout, že se nejedná o první hrdinský čin skromného policisty. V minulosti již pomohl staré paní opustit její hořící byt.

Strážník: Byla to nejdelší cesta výtahem, co jsem kdy zažil

Můžete popsat jak se to všechno seběhlo?

Uviděl jsem z okna, jak probíhá souboj mezi mužem a ženou u křoví před barákem. Ihned jsem se oblékl a zatímco má přitelkyně volala policii, bežel jsem na pomoc před dům. Muž se dal na útěk, ale asi po 30 metrech jsem ho doběhl a zpacifikoval. Má přítelkyně mi poté přiběhla na pomoc se zadržením pachatele do příjezdu policie. Musím říct, že to byla nejdelší cesta výtahem, co jsem kdy zažil.

Bylo těžké ovládnout vztek a zachovat se profesionálně, když jste spatřil, co se odehrává?

Abych řekl pravdu, bylo těžké zachovat chladnou hlavu a ubranit se myšlenkám, co všechno bych mu udělal. Naštěstí jsem se zachoval profesionálně a dotyčného pouze zpacifikoval do příjezdu policie.

Jak jste se cítil Vy osobně po celém incidentu?

Abych řekl pravdu, tak úplně normálně.

Znal jste dívku, které jste přispěchal na pomoc?

Neznal, viděl jsem ji poprvé. Respektive, ani tu noc jsem ji už neviděl, jelikož se to všechno odehrálo tak rychle.

Jak dlouho sloužíte u policie?

Sloužím 5 let.

Slyšel jsem, že to není poprvé co jste někomu pomohl.

V minulosti jsme s kolegou zasahovali u hořícího bytu a pomohli jsme dostat pryč z bytu dezorientovanou paní.

Jaké bylo setkání s dívkou, kterou jste zachránil?

Setkání bylo příjemné, a to hlavně z důvodu, že na ni nebylo vidět žádné poznamenání z dané situace.

Starosta: Je z policejní rodiny, mají to v genech

Strážníka Michaela ve středu ocenil starosta městského obvodu čtyři Michal Chalupný.

Jak jste ocenil policistu?

Pan policista od nás dostal poukázku na sportovní potřeby a ten dar je zároveň i pro jeho přítelkyni, která byla také součástí celé situace. Pro mě byl celkem šok, když jsem spatřil tvář té mladé dívky. Možná i proto, že mám doma také dceru, a tak se dokážu vžít do pocitů rodičů. Pro to, co se pachatel chystal udělat, neexistuje žádná omluva.

Jak vnímáte, že policista takto zasáhl mimo svou službu?

Není žádné tajemství, že pochází z policejní rodiny, takže tam to mají v genech. A tito lidé jsou ve službě vlastně pořád, jak můžeme vidět u tohoto případu. Musím také vyzdvihnout ostatní občany, kteří vyběhli ven a nebylo jim lhostejné co se děje.

Říká se, že Doubravka už není tak bezpečná lokalita jako v minulosti, co si o tom myslíte?

Je to částečně pravda, nicméně pořád jsme nejbezpečnější část Plzně, což vychází ze statistik. Bohužel musím říct, že na zhoršení situace má vliv i nárůst počtu ubytoven a toho, co nám zde na obvodě celkově přibylo. My se to snažíme řešit a kontrolujeme ubytovny. Asi nejsme všechno schopni uhlídat, ale posilujeme i kamerový systém. To se mnoho lidem nelíbí, ale v okamžiku, kdy ta kamera přispěje k tomu, že někoho zachráníte, musí jít soukromí trochu stranou. Řešení je v centrálních zákonech. Já si myslím že se nemůžeme spokojit s tím, že jsou to zaměstnanci z Unie a tím pádem je musíme automaticky přijmout. Musí být regulace, třeba v případě, že se cizinec proviní, tak má stát právo ho vyhostit.

Jak by legislativa měla trestat takovéto činy?

Myslím, že pokud je prokazatelné, že jedinec je nebezpečný svému okolí, tak je na místě izolace. Ten hlavní problém je ten, že vám sem přijde někdo, koho vůbec neznáte. U těch místních má policie alespoň nějaké informace, ale v tomto případě, byť se jedná o občana slovenské národnosti, nemáte vůbec nic.

Velitel: Hlídky posilujeme podle výše kriminality

Ocenění strážníka městské policie byl přítomen i velitel strážníků Karel Mach.

Co na celou věc říkáte?

Jsem rád, že takové lidi mám ve své organizaci a jsem rád, že pro tyto lidi to není jen zaměstnání, ale i poslání. Což dokumentuje to, že strážník zasáhl mimo službu. Chci, ale i podotknout, že je to jeden z mnoha případů zachránění lidského života na území města Plzeň, strážníkem městské policie.

Co si myslíte ohledně prevence, byla by na místě detailnější prověrka těchto lidí?

To je otázka na politiky a ne policisty.

Máte nějaké opatření ve vztahu k ubytovnám?

Řeknu to narovinu, enkláva ubytoven, které tu v souvislosti s pracovníma zónama vznikly, je velký problém regulovat. Jelikož tito zaměstnanci jsou zaměstnanci agentur. Agenturní zaměstnání je vykořisťování, ale to už jsem v oboru, který mi nenáleží hodnotit.

Když se něco takového stane, posílí policie například hlídky v dané lokalite?

Ano, policie monitoruje lokality se zvýšenou kriminalitou a dle toho posiluje své hlídky.

Petr Šilhavý