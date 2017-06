Ocenění pro učitele

Plzeň - Město včera rozdávalo ceny kantorům i mecenášům. Mezi laureáty byl mimo jiné Petr Pavel, někdejší ředitel plzeňské 25. základní školy.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník/ Jan Pruška

Pavel například prosadil rekonstrukci budovy včetně vzniku koncertního sálu. Nabídl žákům rozšířenou výuku hudební i výtvarné výchovy. Na škole v roce 2010 vznikly dva pěvecké sbory a divadelní soubory. Ohlasy měla též iniciativa týmu z 15. základní školy v Plzni, jenž vybudoval regionální centrum zaměřující se na zdravé stravování. Kuchařky zde mohou získat cenné informace a naučit se tady i některé recepty.

„Velmi mě těší, že máme takové zaměstnance na našich školách. Pedagog může ovlivnit celý život dítěte, bývá pro něj často na dlouho vzorem a hraje důležitou roli. Já sama dodnes vzpomínám na svou učitelku z první třídy," uvedla při předávání náměstkyně primátora pro oblast školství a sociálních věcí Eva Herinková. Pomocí ocenění, které bylo poprvé předáváno loni, chce město Plzeň zvyšovat prestiž učitelského povolání na školách a motivovat pedagogy i provozní zaměstnance škol. Za školní rok 2016/2017 bylo ocenění předáno v šesti kategoriích.

Ocenění za celoživotní přínos školství („síň slávy") získal Petr Pavel. Ten přišel na 25. ZŠ v roce 1981 jako učitel na prvním stupni, od roku 1985 působil jako ředitel v Dětském domově Domino. Na 25. ZŠ se vrátil v roce 1998 a jejím ředitelem byl až do roku 2014. Za jeho působení prošla škola největšími změnami za celých 55 let své existence. Jako úspěšný badmintonista, učitel a trenér vychoval v duchu fair play i řadu šikovných hráčů a hráček. Někteří z nich dosáhli i republikových úspěchů a hrají na mezinárodních turnajích.

V kategorii Pedagog roku základní školy získala ocenění vychovatelka školní družiny Jaroslava Macnerová ze Základní školy a mateřské školy Plzeň – Božkov. Ocenění jí bylo navrženo pro vysoké osobní a morální kvality. Stála u zrodu mnoha školních projektů, které se v programu školní družiny využívají dodnes. Dále se zasloužila o pořádání jarmarků a o projekt Historie Božkova, který učí děti poznávat nejen historii místa, kde žijí. Vychovatelka podporuje také čtenářskou gramotnost svých svěřenců. Děti díky pestrému programu navštěvují družinu velmi rády.

V kategorii Pedagog roku mateřské školy byla oceněna učitelka 17. základní školy a mateřské školy Hana Zemanová. Hana Zemanová je „dobrou duší" odloučeného pracoviště Mateřská škola Zručská cesta 4. Od roku 2002 v ní pracuje jako vedoucí učitelka. Je vzorem pro ostatní pracovnice svým nasazením, schopností efektivně komunikovat a zaujmout jak tříleté děti, tak i jejich rodiče, z nichž mnozí také před lety prošli jejíma rukama. Kromě přímé práce s dětmi věnuje hodně času též rozvoji svého pracoviště. Pečuje o zahradu i vybavení mateřské školy.

V kategorii Provozní zaměstnanec roku obdržela cenu pracovnice školní jídelny 16. základní školy a mateřské školy v Americké ulici Marie Vítámvásová za to, že významně pomohla k fungování školní jídelny. Aktivně se s vedoucí školní jídelny podílí na sestavování jídelníčku, dbá na zásady zdravé výživy, snaží se o inovaci, nápaditost, rozmanitost a pestrost stravy. Během dubna ve spolupráci s vedoucí školní jídelny připravuje soutěžní menu do soutěže školních jídelen. Svou práci vykonává již 30 let.

V kategorii Mecenáš plzeňského školství je oceněným ředitel obchodu firmy DECASPORT Karel Krátký. Firma si zaslouží ocenění za poskytnutí finančního daru na projekt Olympijský park Plzeň 2016.

V kategorii Mimořádný počin plzeňského školství získal cenu tým 15. základní školy v čele s ředitelkou Soňou Pavelkovou, vedoucí školní jídelny Zlatou Burešovou a vedoucím kuchařem Václavem Hokrem. Ocenění dostal tým za vybudování regionálního centra v 15. ZŠ Plzeň a vytvoření podmínek ke sdílení odborných informací, praktických rad a názorných ukázek praxe pro pracovníky školního stravování v Plzeňském kraji.