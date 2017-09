OBRAZEM: Vendelín zahájil kulturní sezonu

Plzeň - Průvod divadelníků, tanečníků, hudebníků, výtvarníků, žonglérů i akrobatů zahájil ve středu odpoledne další kulturní sezonu plzeňského Divadla J. K. Tyla.

Pochod, do nějž se mohla zapojit i veřejnost, vyrazil za deštivého počasí z Mlýnské strouhy, kolem Západočeského muzea a Velkého divadla na náměstí Republiky, kde byl následně připraven kulturní program. Legendárního Vendelína Budila, patrona plzeňských divadelníků, významného herce, režiséra a ředitele plzeňského divadla, který by se letos dožil 170 let, představoval herec Antonín Procházka.