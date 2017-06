OBRAZEM: Růženka je pokřtěná

Plzeň - Miláčka plzeňské zoo, skoro pětiměsíční nosorožčí slečnu Růženku pokřtil primátor Martin Zrzavecký. Snad nikomu nesluší 300 kilogramů živé váhy tolik, jako právě jí. Je krásná, temperamentní a veselá.

„Propadla kouzlu bahnění v jílovém bahništi,“ prozradil na ní ředitel zoo Jiří Trávníček. Narodila se 5. února jako 47kilové miminko mamince Manjule a v Plzni zůstane do dvou let. Pak se podle pravidel Evropského záchranného programu přesune do jiné zoo a později se sama stane maminkou. Jako dvouletá už bude vážit asi tunu.