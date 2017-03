OBRAZEM: Plzeňané utopili Moranu v Radbuze

Plzeň - Symbolickým vynášením Smrtky (nebo také Morany) se v pátek loučili Plzeňané se zimou.

Průvod, složený mimo jiné z dětského folklorního souboru Mladinka a kroužku lidových tanců Boleváček, vyrazil od Národopisného muzea Plzeňska na náměstí Republiky. Odtud se zástup vydal do Křižíkových sadů a zamířil k Radbuze. Na mostu U Jána členové souboru Mladinka figuru oblečenou do ženských šatů vysvlékli z kroje, zapálili ji a hodili do řeky. Podle tradice se v minulosti vynášení Morany účastnila především plzeňská děvčata a cestou zpátky se vracela s listnatým stromkem nebo svazkem větviček ozdobeným pentlemi a vyfouknutými vajíčky.