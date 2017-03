OBRAZEM: Do Plzně se sjedou skvosty s vůní benzinu. K vidění bude i Hakar

Plzeň – Výstava padesáti vozů se chystá na 21. – 23. července.

„Je to velice příjemný pocit, auto sedí, má dobré jízdní vlastnosti, člověk si to užívá," říká Plze-ňan František Čečil o svém závodním voze Hakar, jediném kousku na světě.

Elegantní bílý automobil bude jedním z dvou set cenných vozů, jež se v červenci sjedou do plzeňského DEPO2015. Jejich výstava Skvosty s vůní benzinu začne 21. a skončí 23. 7.

Hakar poprvé vyjel v roce 1950. „Byl vyroben jen v jednom exempláři v Hradci Králové panem Aloisem Riegerem. Sestavil ho z dostupných dílů, auto má například upravené šasi z Fiatu 1100 z roku 1939, karoserie je hliníková, motor a převodovka jsou z vozu Škoda. Na začátku padesátých let byl vůz poměrně úspěšný, vyhrál třeba závod Cena Prachovských skal," popisuje jeho majitel.

František Čečil v Hakaru závodil a vyhrával také. „Dostal jsem ho v roce 1990 jako haldu šrotu, pět let jsem ho renovoval. Pak jsem začal jezdit závody na okruzích a od roku 1997 do roku 2008 jezdil mistrovství Evropy v závodech historických vozů do vrchu. Skončil jsem ze zdravotních důvodů a ženě jsem slíbil, že už závodit nebudu. Ale nevím, jestli to dodržím," dodal s úsměvem.