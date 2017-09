OBRAZEM: Cimbálovka, víno a babí léto

Plzeň - Dvacet vinařů z celé ČR napájelo včera při Plzeňském festivalu vína stovky lidí v Kopeckého sadech.

Plzeňský festival vína přilákal do Kopeckého sadů stovky lidí.Foto: Deník / Korelus Pavel

Do Plzně s vínem? „No, trochu obavy jsme měli, ale Plzeň měla dobrou referenci. A potvrdila se. Lidé tu ocení dobré víno, to je bez debat,“ pochvaloval si atmosféru festivalu vinař Jakub Průdek z Velkých Pavlovic. Podle něj se lidé už odvracejí od tradičních odrůd a chtějí víno objevovat a zkoušet nové odrůdy.

„Frčí sladší vína, moderní jsou odrůdy, jako hibernal nebo kerner. Lidé už tolik nechtějí třeba müllera. To je dobrá značka, ale dříve se ho dělalo strašně moc a lidé na něj zanevřeli,“ míní vinař. Zmiňuje také chardonemanii a další módní vlny, které se sem tam převalí.

Festivalu vína vládla U Branky velká pohoda. Za stovku jste u vstupu dostali skleničku, se kterou jste obcházeli stánky a kupovali si vzorky. „Tak, pane, zkuste baryk, to je chuť do bourbonu,“ láká váhajícího muže vinař s cedulkou Vinařství Štěpán Maňák.

Kdo je znaven, může si opláchnout skleničku v nerezovém korytě známém z kempů. Dá si dobrý sýr, nakládané papričky, rybu, co hrdlo ráčí. Mají tu třeba i kyselo s husím masem nebo husí játra s cibulkou a jablky. Na pódiu to rozbalila cimbálovka. „Je to už druhý ročník festivalu, který jsme letos rozdělili na jarní a podzimní část. Cože, ptáte se na stáčená vína? Ty u nás nenajdete,“ směje se pořadatel akce Radek Aleš.

Nikdo nechvátá, navíc je konečně krásné babí léto. „Holky, jdeme. Ale víno si dám jen já!“ bere za ruce dvě malé dcery jedna z maminek u vchodu. Mimochodem, tolik mladých lidí s kočárky a dětmi pohromadě v centru města je vidět ve volném dni málokdy.