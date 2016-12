Nový rok uleví Plzni i řidičům, na dálnici mohou vyjet bez známky

Plzeň – Jednadvacetikilometrový úsek dálnice D5 poslouží jako obchvat, po kterém se lze rychle přepravit z jednoho konce města na druhý.

Zejména velmi frekventované Klatovské a Nepomucké třídě má od neděle významně ulehčit novinka, o níž už v září rozhodlo ministerstvo dopravy. Na jednadvacetikilometrovém dálničním obchvatu Plzně se totiž od Nového roku začne jezdit zdarma.

Řidiči už nebudou potřebovat dálniční známku mezi exity 67 (Ejpovice) a 89 (Sul-kov). „Až si na novinku zvyknou, bude Plzní projíždět méně aut," řekl náměstek primátora pro dopravu Petr Náhlík (KDU-ČSL).

Změna se podle Náhlíka rozhodně neprojeví hned 2. ledna, nýbrž podstatně později. „Protože řada firem má trasy uložené v palubních systémech vozidel, takže řidiči mají určené trasy od firmy," uvedl Náhlík. Až firmy trasy přesměrují, má se Plzeň zbavit takzvané tangenciální dopravy kolem Domažlické třídy, která směřuje na jih na Nepomucko a z Rokycanska na Přeštice.

„Tyto vozy opravdu nemusí jezdit na Plzeň," dodal.

Obchvat ale budou využívat také Plzeňané za volanty osobáků. Například člověk z Dou-bravky dojede po obchvatu na Borská pole podstatně rychleji, než kdyby musel přes město. A totéž v opačném směru. „Často jezdím do Olympie do Černic nebo za příbuznými do Starého Plzence. Cesta městem bývá peklo, ale po dálnici to bude pět minut jízdy," těší se Plzeňan Jiří Hrubý. „Myslím, že to mělo být už dávno," dodává Andrea Kroupová.

Plzeň o vyjmutí dálničního obchvatu ze zpoplatněné sítě usilovala deset let.

Podle Náhlíka bude mít novinka největší vliv na uvolnění Klatovské a Nepomucké třídy. Právě Nepomucká, tedy pokračující Slovanská třída a Mikulášská ulice, bude od 23. ledna uzavřená kvůli přestavbě železničních mostů u hlavního nádraží. „Takže lidé budou hledat nové trasy," řekl Náhlík.