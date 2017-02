Nevábný podchod v Sirkové ulici chtějí stavbaři, majitel obchodů je ale proti

Plzeň – Správa veřejného statku avizuje úplné uzavření podchodu u nádraží. Věc ale komplikují nedořešené majetkové vztahy.

Agónie nevábného podchodu v Sirkové ulici pokračuje. O téměř vyklizený podchod mají zájem stavbaři z nedaleké stavby nových železničních mostů přes hlavní vlakové nádraží. „Pronájem podchodu aktuálně zvažujeme kvůli uskladnění dražších materiálů," uvedl mluvčí Skupiny Metrostav Vojtěch Kostiha. Smlouvu už dokonce schválili radní a náměstkyně Správy veřejného statku (SVS) Lucie Jůzová avizovala dvouleté uzavření podchodu. „Nebude možné tudy procházet," potvrdila Jůzová. Řekla, že definitivní konec kdysi frekventovaného místa to ale neznamená. „Až budou opraveny mosty na Mikulášské, dál s ním počítáme," prohlásila s tím, že půjde o důležitou spojku mezi vlakovým nádražím a plánovaným autobusovým terminálem v Šumavské ulici a Americkou třídou.

Jenže pronájem stavbařům se komplikuje. I když je podchod už prázdný a krámky vyklizené, jeden odolává. Patří společnosti svd. group a jejímu obchodu E-cigarety, který odmítá jej opustit. „Mám v tom peníze, byl jsem donucen odkoupit tu všech devět obchodů. Nejsem žádný squatter," řekl zástupce společnosti Pavel Skořený. Otevřeno tu má sedm dní v týdnu a s městem se asi hned tak nevypořádá. Tvrdí, že chce jednat, ale druhá strana mu nenabízí adekvátní řešení.

Podchod u nádražíVznikl na začátku 90. let minulého století, měl řadu fungujících obchodů, dnes skomírá. Když vznikl nový podchod mezi vlakovým nádražím a zebry přes Sirkovou ulici, tudy přestalo chodit až 90 % lidí.

Správa veřejného statku má opačný názor a vypočítává prý vstřícné kroky vůči němu. „Je tam už rok bez smlouvy," upozorňuje ředitel SVS Milan Sterly. Skořený si to nemyslí. „Prodejny jsou moje a o smlouvu na pozemky pod nimi marně už rok žádám," řekl.

Metrostav proto z pronájmu couvá. „Je to důvod, proč si zatím podchod pronajímat nebudeme a to minimálně do doby, dokud se situace s prodejnou nevyjasní," dodal Kostiha.

Spor asi skončí u soudu. „Nedám se, živí to celou moji rodinu," nechal se slyšet Skořený.