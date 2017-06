Netradiční místa k přespání: kasárna nebo bývalá hájovna

Plzeňský kraj - Někteří návštěvníci vyloženě preferují místa bez připojení k internetu.

Výstava Nomádi na nádvoří DEPO2015.Foto: Deník / Korelus Pavel

Přespat v málo dotčené přírodě šumavského národního parku, stanovat na střeše automobilu přímo v Plzni nebo přenocovat ve strašických kasárnách. O netradiční ubytování je v poslední době mezi turisty zájem.

I několik let dopředu si lidé rezervují místo v někdejší Zíkově hájovně na Pleši. Nachází se v místě, kudy v minulosti vedla železná opona, a je jediným dochovaným objektem zaniklé vesnice Pleš. „Některé termíny jsou zamluvené až do roku 2021. Jedná se především o víkendy kolem státních svátků," upřesnil Marek Hrůša, majitel tamějšího penzionu. Návštěvníci, kteří do tohoto koutu Českého lesa přijedou, jsou odříznutí od okolního světa. „Není tady signál, takže si odtud nezavoláte. Nemáme ani připojení k internetu. K nám se jezdí skutečně odpočívat," zdůraznil Hrůša. Mezi zákazníky se velmi často objevují pracovně vytížení jedinci, kteří právě tento způsob dovolené preferují. Cena za noc se pohybuje mezi 300 až 400 Kč na osobu (včetně snídaně).

Příznivce pěší turistiky zase láká možnost využít nouzových nocovišť v Národním parku Šumava. Na trase mezi Novou Pecí a Železnou Rudou se nachází sedm vyhrazených míst ke stanování. „Jde o malou louku, kam se vejde osm až deset stanů. Je možné tady jednu noc přespat. Vyklidit prostor je potřeba do devíti hodin ráno. Člověk je opravdu na dotek od divočiny a v krásné přírodě," uvedl tiskový mluvčí NP Šumava Jan Dvořák. Doplnil, že sem ročně míří stovky nadšenců.

Ačkoli největší nápor zaznamenávají strážci parku v létě, někteří se rozhodnou bivakovat na Šumavě dokonce v zimě. Provizorně se dá přenocovat i v dřevěné boudě na vrchu Havran. Mezi často vyhledávané místo na Tachovsku patří rekreační středisko Sycherák, kde kromě trempů rádi tráví čas i rybáři. Čeští a němečtí zákazníci mohou spát v chatách (275 nebo 630 Kč/noc), buňkách (315 Kč/noc) nebo na ubytovně (od 240 Kč/noc). Jitka Ježková, která středisko spravuje, uvedla, že kapacita na léto už je téměř plná. Další alternativou je přespat ve svém stanu (od 50 Kč/noc) či karavanu (120 Kč/noc). K uvedeným sumám je potřeba připočítat poplatek zahrnující náklady na elektřinu, vodu a likvidaci odpadků. U dospělého jde o 60 Kč, u dítěte o poloviční částku.

Vyzkoušet si ubytování ve vojenských kasárnách zase mohou zájemci ve Strašicích. Objekt pocházející z první republiky je autenticky zařízený. Pokoje jsou dvoulůžkové nebo čtyřlůžkové. V malé místnosti obložené dřevem čeká na nocležníky původní železná postel s matrací. „Kromě toho se v pokoji nachází vestavěná skříň, stůl a židle. Vybavení je skromné, ale návštěvníkům zázemí vyhovuje. Většinu času stejně tráví venku," sdělila vedoucí ubytovny Renata Převrátilová. Od minulého roku, kdy se část vojenského újezdu v Brdech stala chráněnou krajinnou oblastí, se návštěvnost podle Převrátilové stoprocentně zvýšila. Dospělý zaplatí za noc strávenou v turistické ubytovně 160 Kč, dítě má sníženou cenu na 100 Kč.

Netradiční zázemí přímo v Plzni prozatímně nabízí DEPO2015. Lidé mohou přespat v dřevěném domku nebo ve stanech, jež jsou umístěny na zemi, ale také ve vzduchu či na autě. Jednotlivé druhy zážitkového bydlení jsou součástí otevřené expozice, jež potrvá do 31. října. Cena se pohybuje mezi 400 až 600 korunami. V přilehlé budově si hosté mohou dát sprchu či vyřídit pracovní záležitosti v provizorní kanceláři, kde je internet a tiskárna.