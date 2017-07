Nepomuk čeká referendum o sv. Janovi nad křižovatkou

Nepomuk – Vítězný návrh výzdoby může nakonec zůstat jen na papíře.

Podle návrhu Adama Kovalčíka se u křižovatky objevit sv Jan Nepomucký připomínající dopravní značku i se všemi jeho obvyklými atributy. Konstrukce, pod níž vozy projíždějí, symbolizuje most, pět světel za světcovou hlavou vytvoří jeho typickou svatozář a Foto: MÚ Nepomuk

Když vaše dílo vyhraje oficiální soutěž, ještě to nemusí znamenat, že také vznikne. Stát se to může výzdobě okružní křižovatky v Nepomuku, s níž v loňské architektonicko-výtvarné soutěži uspěl sochař Adam Kovalčík.

Jeho představa sv. Jana Nepomuckého, který v podobě dopravní značky bdí nad křižovatkou, v jejímž středu je zasazena palma symbolizující palmový list, stále vzbuzuje rozruch.

V soutěži se sešlo sedmadvacet různých návrhů, z nichž ten Kovalčíkův vybrala odborná komise. Soutěž končila v prosinci, vítěz rozdělil město na dva tábory, a proto se v Nepomuku spolu s říjnovými volbami do poslanecké sněmovny uskuteční také referendum.

Podle starosty Jiřího Švece je proti výzdobě část obyvatelstva i zastupitelstva. „Zejména ta opoziční část. Proto jeden ze zastupitelů přišel s nápadem uspořádat referendum. Připravuje ho rada,“ řekl starosta.

Přesnou otázku Nepomučtí ještě neznají, ale je prý jasné, že v ní půjde o to, jestli má vítězný návrh křižovatku ozdobit, či nikoliv. „Bude to prostá odpověď ano, nebo ne. Pokud vyhraje ano, měla by se výzdoba v křižovatce objevit příští rok,“ dodal starosta, ačkoliv připustil, že si sám nedovede dost dobře představit, jak bude město každý rok před zimou ze země vyndavat palmu a schovávat ji.