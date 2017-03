Nemocnicím chybí sestry. Nepomáhá ani nadstandardní plat a proplácení přesčasů

Plzeňský kraj - Ani jedna nemocnice v kraji se nemůže pochlubit tím, že má dostatek všeobecných sester, shánějí je prostě všude. Vedení nemocnic už netrpělivě vyhlíží další absolventky.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Lákají je na nadstandardní platy i pravidelné proplácení přesčasů. Ale ani to většinou nestačí.

„Do nemocnic Skupiny Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje (ZHPK), kam spadá Klatovská, Rokycanská, Domažlická a Stodská nemocnice, Nemocnice následné péče Svaté Anny a v Horažďovicích, bychom potřebovali nabrat 40 sester – to je skutečná potřeba. Pro ideální fungování, aby šly pohodlně obsazovat služby nebo abychom byli připraveni na běžnou fluktuaci (mateřské, odchody do penze a podobně), bychom ale klidně přijali ještě dalších 20 sester,“ popisuje situaci mluvčí holdingu Jiří Kokoška. V současné době potřebuje podle něj sestry nejvíce Domažlická nemocnice, a to na chirurgickém a interním oddělení, Rokycanská nemocnice na interně a Klatovská nemocnice na lůžkách dlouhodobé a následné intenzivní péče.

S nedostatkem sester se potýkají i nemocnice v západočeské metropoli. Fakultní nemocnici (FN) Plzeň jich chybí 55. „Největší problémy máme na některých lůžkových stanicích intenzivní péče,“ upřesňuje mluvčí FN Plzeň Gabriela Levorová. V soukromé nemocnici Privamed v Plzni by v současné době potřebovali přijmout 15 všeobecných sester – sedm na interně a osm v Centru návazné péče. Pět úvazků chybí v dalším soukromém zařízení – v Mulačově nemocnici.

Stejný problém řeší i nemocnice v Sušici. V současnosti chybí čtyři všeobecné sestry – dvě na jednotce intenzivní péče a dvě na lůžkách následné péče. Celkem jich tak v nemocnicích v kraji chybí minimálně 120.

Sestry podle odborníků dostávají málo peněz

Na odděleních tak musí sestry kvůli nedostatku kolegyň sloužit hodiny přesčasů. „V jednotlivých nemocnicích ZHPK je průměr od 7 do 15 hodin měsíčně,“ sděluje Kokoška. „Pokud některé sestry nechtějí sloužit přesčasy, tak je neslouží. Některé mohou mít naopak i násobek toho průměru,“ podotýká. Ve FN Plzeň bylo vloni proplaceno v průměru 12 přesčasových hodin měsíčně na osobu.

Odborníci kritizují, že všeobecné sestry nejsou za svoji práci dostatečně finančně ohodnoceny, což způsobuje jejich následný odchod mimo obor. Ve FN Plzeň byl vloni průběrný hrubý plat všeobecné zdravotní sestry 36 289 Kč včetně všech příplatků. Základní hrubý plat činil 20 279 Kč. Průměrná hrubá měsíční mzda všeobecné sestry v krajských nemocnicích je aktuálně 30 600 Kč. Ostatní nemocnice v kraji odmítly výši mzdy všeobecných sester zveřejnit.