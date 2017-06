Někteří provozní se obávají rušení nočního klidu a neplacení účtů

Plzeň – Na nový zákon, který plošně zakazuje kouření v hospodách, barech a restauracích, se připravují i provozovatelé podniků v západočeské metropoli.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/archiv

Provozní Pivnice Sladovnická Jaroslav Machek se kvůli zákazu kouření úbytku hostů neobává. „Zákazníci si budou muset chodit zapálit ven před budovu, pivnice v současné době totiž žádnou zahrádku nemá," popisuje provozní. Venku budou nainstalované popelníky, stejně jako před bowlingem, který je součástí pivnice. „Uvidíme, jak to bude fungovat, snad tam nebude nepořádek," doufá Machek

Provozní má však trošku obavy z toho, zda se nebude rušit noční klid, protože pivnice se nachází přímo mezi bytovými domy na Slovanech. To se prý bude muset ještě vyřešit.

Zaplatit před každou cigaretou?

Snad každý provozovatel podniku také řeší otázku, jak vyřešit situaci, aby hosté neutekli bez placení s tím, že si jdou jen zapálit. „Samozřejmě většina lidí, kteří chodí k nám do pivnice, jsou štamgasti, a ti by pravděpodobně bez placení neutekli. Ale chodí k nám však i lidé, které vidíme poprvé, a u těch člověk prostě neví," nastiňuje Jaroslav Machek.

Do Pivnice Sladovnická chodí podle provozního určitě více kuřáků než nekuřáků. Provozní však zcela proti novému zákonu není. „Nemám vyhraněný názor. Když to beru z hlediska toho, že jsem kuřák, tak mě to trošku omezuje. Ale je pravda, že v kuřácké hospodě pak člověk dost načichne kouřem. A samozřejmě také chápu obsluhu, která musí být třeba i 17 hodin v zakouřeném prostředí, že to pro ní není nic příjemného," popisuje Machek.

To potvrzuje i Plzeňanka Tereza, která pracuje ve sportbaru, kde se kouří. „Někdy je tady opravdu hodně zakouřeno, což mi docela vadí. Smrdí mi potom nejen oblečení, ale i vlasy, a navíc to není vůbec nic zdravého," svěřuje se. „Z pohledu člověka, který v zakouřeném prostředí pracuje, nový zákon schvaluji," doplňuje.

Chcete přestat kouřit?Pro ty, kteří chtějí se svou závislostí na tabáku skoncovat, se dnes od 15:30 hodin uskuteční den otevřených dveří Centra pro závislé na tabáku. Zájemci mohou přijít na Kliniku pneumologie a ftizeologie do borského areálu FN Plzeň – pavilon číslo 7.