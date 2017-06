Nejstarší plzeňský bazén v Kozinově ulici je komfortnější

Plzeň – Jako kdyby se čas vrátil nazpět tak o 40 let. Stejný chlorový odér, stejné okénko u vstupu, kde mají 1,5 hodinovou plavenku za 45 korun, pro seniory a děti levnější.

V pětadvacetimetrovém bazénu je ve středu po deváté hodině ráno tak pět šest plavců. „Za chvíli jsou tu senioři, mají levnější vstup,“ usmívá se paní v pokladně. U šaten stále fungují letité žluté sušáky na fénování vlasů, které vám, než spustí hlučný sušicí proces, přiklopí hlavu až po ramena.

Bazén, který patří SK Radbuza Plzeň, slouží veřejnosti už od roku 1974. Za tu dobu moc změn nezažil, v poslední době se to ale přece jen vylepšuje. Z loňského půl milionového příspěvku z radnice mohl klub pořídit nový pískový filtr, který už byl v havarijním stavu a letos vymění za stejně vysokou dotaci i druhý filtr. „Technické potíže jsou dvojího typu: ty, které ohrožují provoz bazénu a ty, které ho neohrožují. Filtry jsou z roku 1968 a bylo to to, co nás nejvíc pálilo a provoz to ohrožovalo,“ řekl technik Jaromír Květoň z SK Radbuza.

Náklady na provoz bazénu ročně představují šest až sedm milionů Kč. Radnice i třetí městský obvod částečně dotují provoz a opravy bazénu, vloni byl jejich příspěvek 2,62 milionu korun (včetně příspěvku na filtr). „Asi 60% nákladů pokryjeme z vlastní ch zdrojů,“ uvedla prezidentka klubu Lenka Kohoutová.

Podle ekonomického náměstka primátora Pavla Kotase (ČSSD) se povedlo zapojit bazén do společného balíku nákupu elektřiny na burze, což znamená půlmilionovou úsporu za dva roky. „Další finanční příspěvky do bazénu jsou ve výhledu rozpočtu a půjdou mu i dál,“ slíbil Kotas.

Velký bazén v Kozinově ulici má rozměr 25 krát 12 metrů, malý 9,3 krát 4 metry. Velký bazén ročně navštíví 55 tisíc lidí, z toho volné plavání veřejnosti představuje 30 tisíc, tréninky 20 tisíc a výuka škol pět tisíc osob. Malý bazén využije asi 36 tisíc dětí. Výuka tu začíná v kurzech rodičů s dětmi od šesti měsíců.