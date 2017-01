Nejlepší kysané zelí má čtrnáctiletý Filip, speciální přísady nepoužil

Dobřany – O titul letos v Dobřanech usilovalo třicet vzorků.

Soutěžní vzorky kysaného zelí zaplnily v restauraci Beseda celý stůl.Foto: DENÍK/Jakub Poštolka

Zelí sladké, slané, ale také i kyselé. Všechny možné chutě měla třicítka vzorků přihlášených do tradiční Velké ceny města Dobřany v degustaci kysaného zelí, která se letos konala již potřiatřicáté.

Degustátorem a hodnotícím se mohl stát každý, kdo v sobotu večer dorazil do restaurace Beseda, kde soutěž pořádal Spolek přátel kysaného zelí. „S počtem vzorků jsme spokojeni. Loni jich bylo sice o šest více, ale letos tu zase máme zelí z Přeštic a také z Nepomuku," řekl za organizátory Petr Purkar.

Mladý vítěz

Ochutnat všech třicet druhů kysaného zelí a vybrat z něj pouze dva nejlepší vzorky ale byla pro spoustu hodnotících pořádná fuška. „Nejhorší na tom je, že ke konci už si člověk ani nepamatuje, jak chutnaly první vzorky. Svého favorita už ale mám, já osobně preferuji, když je zelí více sladké," řekl během ochutnávání jeden z návštěvníků tradiční akce.

Vítězem klání, který si domů odnesl památeční pohár, se letos stal teprve čtrnáctiletý Filip Baumruk. „Žádný speciální recept jsem neměl. Hlavní je, že mi moje zelí chutnalo a všem ostatním asi také," řekl mladý vítěz, jehož zelí patřilo mezi vzorky, u nichž převládala kyselá chuť.

S cibulí nebo bez?

Na děleném třetím místě se letos umístil i Purkar, který tentokrát do soutěže přihlásil hned tři různé druhy zelí. „Recepturu se snažím obměňovat. Už druhý rok zkouším přidávat sůl bez jódu, tak jako se to dělalo dříve. Na příští rok zase plánuji udělat zelí bez cibule," prozradil Purkar, jenž se přípravě kysaného zelí věnuje už od svých dětských let. „Doma jsme měli takovou tradici, že v neděli bylo vždycky zelí. Tenhle zvyk už ale nyní nedodržuji," prozradil organizátor soutěže, podle něhož je kysané zelí i prevencí před chřipkou.

Zabodovat se svým kysaným zelím se bude Purkar koncem ledna snažit v Pohořelicích u Brna, kde se bude konat Zelo Fest. „To je akce, kam se přihlašují lidé z celé republiky. Z Plzeňska tam jedeme jako jediní. Loni jsme se z celkového počtu 170 vzorků dostali do první desítky a doufám, že letos dopadneme ještě lépe," dodal Purkar.