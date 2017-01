Nehody na přejezdech v roce 2016: třináct nehod, čtyři zranění a dva mrtví

Plzeňský kraj – Nejvíce na očích byl přejezd v Lužanech u Přeštic.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Červinka

Během loňského roku došlo v kraji k celkem 13 nehodám na železničních přejezdech. Čtyři lidé byli zraněni, dva dokonce zemřeli.

Téměř polovina nehod se stala na přejezdu, kde před přijíždějícím vlakem varuje jen světelná signalizace, dalších pět se jich stalo na přejezdech bez závor a světelné signalizace.

„Ze statistik vyplývá, že 99,9 % nehod je zapříčiněno nevhodným chováním účastníků silničního provozu, motoristů, cyklistů a pěších. Nebezpečný přejezd neexistuje," upozorňuje mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Marek Illiaš.

Místní chtějí závory

Na Plzeňsku byl ve druhé polovině loňského roku nejvíce na očích železniční přejezd v jihoplzeňských Lužanech. Chrání ho pouze světelná signalizace, závory ne. Ale řada místních se po nich od té doby ptá. V obci zrovna končila rekonstrukce rizikového průtahu na hlavní silnici z Přeštic do Klatov a na železnici se měsíc po sobě staly dvě nehody. Při první z nich se 20. září střetl vlak s autobusem a při nehodě se zranila 58letá žena, jediná cestující v autobusu. Druhá nehoda se stala 24. října a dopadla hůře. Starší řidič osobního vozu vjel na přejezd ve chvíli, kdy se k němu také hnal rychlík. Vlak automobil smetl a muž skončil ve vážném stavu v nemocnici. Světelná signalizace fungovala.

V Plzni se v letošním roce začne měnit železniční přejezd na Domažlické ulici. Změna má kromě větší bezpečnosti dopravy přinést také její lepší plynulost. Železniční trať se má v těch místech zahloubit a silnice naopak zvednout, takže závory na přejezdu nahradí most. Stavba bude součástí nového železničního koridoru.

Nehody v kraji na přejezdech (2016)autobus - 1 nehoda (1 zraněný)

nákl. automobil - 1 nehoda

dodávka - 1 nehoda

osobní auto - 9 nehod (3 zranění, 1 usmrcený)

osoba - 1 nehoda (1 usmrcený)

Na Rokycansku si řidiči musí dát pozor při výjezdu z okresního města do Hrádku. Přejezd u kovohutí bývá dějištěm kolizí a stejné je to o pár metrů dál při silnici do Veselé. Zde výhled motoristům komplikuje složitý úhel.

Přejezdy se budou upravovat

Největší letošní investicí SŽDC v kraji je modernizace sedmi přejezdů na trati Planá u Mariánských Lázní – Tachov, náklady přesahují 73,5 milionu korun. „Cílem těchto staveb je náhrada současného zabezpečení výstražnými kříži novými světelnými přejezdovými zabezpečovacími zařízeními bez závor. Součástí jsou i úpravy železničního svršku a spodku," vysvětluje Illiaš.

Opravovat se budou i přejezdy u Velkých Hydčic na Klatovsku a u Stodu na Domažlicku. V obou případech jde o výměnu světelného zabezpečení, náklady jsou v těchto případech celkem pět milionů korun.

Poslední tragická nehoda na Klatovsku se stala v Lubech v únoru 2013. Mladý řidič tehdy vjel před projíždějící vlak, při nehodě zahynula jeho matka.

Už čtyři roky je vyřešen problém železničního přejezdu v Přešticích – Zastávce, který Správa železniční dopravní cesty v roce 2012 dokonce označila za nejhorší v celé republice. Od podzimu 2012 ale přejezd hlídají závory a situace se podstatně zlepšila.