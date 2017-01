Návštěvy pacientů v nemocnicích jsou omezeny

Plzeň - Omezení způsobil zvýšený počet nemocných s chřipkou.

Z důvodu vysokého počtu chřipkových onemocnění mezi personálem i pacienty platí od včerejška zákaz návštěv na všech odděleních Nemocnice Privamed Plzeň. Ze stejného důvodu jsou zakázány návštěvy i na oddělení A 1. Interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň na Lochotíně. V Mulačově nemocnici v Plzni zatím žádné omezení neplatí.

Od 5. ledna jsou omezeny návštěvy také v Nemocnici následné péče Svaté Anny v Plané u Mariánských Lázní. V ostatních nemocnicích zdravotnického holdingu Plzeňského kraje (Stodská, Rokycanská, Domažlická, Klatovská nemocnice a Nemocnice následné péče LDN Horažďovice) zatím žádná omezení neplatí. Lékaři však žádají, aby lidé, kteří jsou nemocní nebo čerstvě doléčeni, návštěvu svých blízkých v nemocnici raději odložili.

Chřipky: Zdravotnický personál není proočkován

Podle vedoucího Ústavu epidemiologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni Petra Pazdiory přenáší onemocnění chřipkou na pacienty v nemocnicích často i nenaočkovaný zdravotnický personál v době přecházení nákazy.

„I letos se znovu potvrzuje, že zdravotníci ani personál zařízení, které poskytuje sociální péči není dostatečně proočkován, aby zabránil šíření infekce nejen na pacienty, ale i na spolupracovníky," doplňuje. Provozní problémy související s chyběním personálu bohužel pak někdy vedou i k omezování návštěv.

Primární prevencí je očkování. Petr Pazdiora však vyjmenoval ještě několik rad, které mohou chřipkovému onemocnění zabránit. „Rozhodně bych doporučil mýt si ruce co nejčastěji a používat kapesníky při kašlání i kýchání. Není vhodné dlouhodobě pobývat v uzavřených místnostech, kde se hromadí větší počet lidí. Lidé by se měli snažit o opakované větrání na pracovišti, ve školách i v domácnostech. Nezbytný je také pravidelný přísun vitamínů, v jídelníčku by nemělo chybět ovoce ani zelenina," poradil epidemiolog. Lidé by měli také minimalizovat stres a pohybovat se na čerstvém vzduchu.

Tvrzení, že viry chladnými teplotami pomrznou, Pazdiora vyvrátil. „Nejde ani tak o to, jestli virus přežije nebo ne, ale spíše o to, že když je opravdu velká zima, tak lidé jedou radši tramvají, než aby šli pěšky. A také chodí spíše do hospod, do divadel a kin, než aby se šli projít," myslí si epidemiolog.

Očkování by každoročně doporučoval chronicky nemocným, lidem starším 65 let a z profesního hlediska personálu zdravotnických zařízení a zařízení poskytujících sociální péči.